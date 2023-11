Shenzhen (Cina), nel 2024 città della cultura e del design

Appuntamento a Shenzhen nel 2024 con la Settimana del Design, in programma alla fine di aprile, e con la 20esima edizione della Fiera Internazionale dell’Industria Culturale della Cina (Icif), in programma dal 23 al 27 maggio. Le due iniziative sono state presentate a Roma, presso il Maxxi, Museo delle Arti del XXI secolo, da una delegazione proveniente dalla Provincia meridionale cinese di Guangdong.

Adiacente all’area di Hong Kong, Shenzhen è una città costiera che, da piccolo villaggio di pescatori, in pochi decenni si è trasformata in una metropoli moderna e internazionale e in un centro di industrie e tecnologie avanzate e innovative che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (Gba).

Una metropoli, come ha ricordato Zhang Linxiao, consigliere culturale dell’Ambasciata cinese in Italia, che attrae giovani talenti creativi e imprenditoriali da tutto il mondo e che, alla fine del 2022, contava quasi 18 milioni di abitanti con un’età media di 32,5 anni. La lingua principale è il Mandarino, ma sono molto diffusi anche il Cantonese e l’Inglese.

In questa occasione Linxiao ha sottolineato anche l’importanza della Cina come principale partner commerciale dell’Italia in Asia. Con un volume di scambi commerciali tra i due Paesi che supera gli 80 miliardi di dollari, la provincia del Guangdong rappresenta da sola il 19% di questo scambio.

Esprimendo l’auspicio da parte della Cina di accogliere idee e contributi provenienti dall’Italia, Linxiao ha inoltre ricordato che l’anno prossimo ricorrerà il 700° anniversario della morte di Marco Polo, e che obiettivo di entrambi gli eventi è approfondire gli scambi culturali e rafforzare il legame tra i due Paesi, nello spirito del viaggio del grande veneziano verso l’Oriente e la sua introduzione della cultura cinese in Europa.

Esprimendo ammirazione per la trasformazione di Shenzhen da villaggio di pescatori a centro di tecnologia e investimenti a livello globale, Ugo Papi, consigliere per le relazioni internazionali del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato che con le sue soluzioni all’avanguardia in campo urbanistico Shenzhen può rappresentare un esempio e una fonte di ispirazione anche per lo sviluppo futuro di Roma. Michela Califano, consigliere regionale del Lazio, ha invece dichiarato di essere felice della ripresa degli scambi culturali con la Cina, auspicando anche un ritorno dei turisti cinesi in Italia, che prima del Covid erano circa 8 milioni, di cui un terzo nel Lazio, che con Fiumicino e Civitavecchia offre il primo aeroporto e il primo porto di arrivo nel nostro Paese.

Lanciata nel 2017, la Settimana del Design nel giro di pochi anni si è affermata come uno degli appuntamenti più importanti del settore, e Shenzhen è anche entrata a far parte della rete Unesco delle “capitali del design”, prima città della Cina a ottenere questo riconoscimento.

L’Icif è stata istituita nel 2004 come piattaforma per gli investimenti e gli scambi commerciali e culturali tra la Cina e i Paesi di tutto il mondo. Obiettivo che ha centrato con successo per 19 anni, coprendo campi diversi come la cultura digitale, il design creativo, l’intrattenimento cinematografico e televisivo e il patrimonio culturale immateriale. Nel 2024 la 20esima edizione della Fiera si svolgerà su un’area espositiva di 180 mila mq e ospiterà oltre 100 Paesi.

Oltre allo Shenzhen Bao’ an International Airport, che offre collegamenti con oltre 60 città nel mondo, la città vanta anche una rete di treni ad alta velocità per Guangzhou e Hong Kong.

Con una costa che si estende per 260 chilometri, lo sviluppo urbano della città è perfettamente integrato con il mare e le montagne circostanti. Inoltre, a Shenzhen c’è il primo centro internazionale per le mangrovie, il Futian Mangrove Nature Reserve, e le Nazioni Unite l’hanno nominata Biodiversity Charming City.