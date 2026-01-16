Shipping, il gruppo De Wave acquisisce Dl Services

De Wave Group, global contractor con sede a Genova che opera nel settore della cantieristica legata alle crociere e alla nautica, annuncia l’acquisizione di Dl Services, società francese con sedi a Nantes e a Miami specializzata nella progettazione di cucine industriali e nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di bordo, offrendo servizi di mappatura e manutenzione predittiva delle attrezzature catering.

Con l’ingresso di Dl Services, il Gruppo rafforza il suo catering department, ampliandone competenze e capacità operative, e consolida ulteriormente la posizione nel segmento maintenance, diventando sempre più un punto di riferimento a livello internazionale nel settore cruise.

L’operazione è stata realizzata con il supporto di Simest, società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso la costituzione di una società veicolo, partecipata per il 52% da De Wave e per il 48% da Simest, preposta all’acquisizione di Dl Services.

L’intervento complessivo di Simest, pari a 3 milioni di euro tra finanziamento soci e aumento di capitale, comprende anche le risorse del Fondo 394 (“Sezione venture capital e investimenti partecipativi”) gestite in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La continuità a livello strategico e manageriale sarà garantita dalla conferma dell’attuale management, che potrà continuare a contare su Daniel Laine e Mathilde Laine, a capo della divisione francese, e Anais Habbar, a capo della divisione statunitense, che hanno permesso alla società di diventare una realtà affermata nel settore, con una solida presenza sui mercati internazionali e un fatturato che ha raggiunto gli 11 milioni di euro nel 2025.

Riccardo Pompili, ceo di De Wave Group, ha dichiarato: «Con l’acquisizione di Dl Services internalizziamo due comparti di rilievo come quello della progettazione, anche a livello di concept, delle aree catering e della manutenzione dei macchinari delle cucine di bordo, oggi fondamentali per garantire servizi completi e affidabili a tutti i nostri partner. Questa operazione ci consente inoltre di entrare in contatto diretto con un’ampia platea di fornitori e di rafforzare la nostra presenza lungo tutta la filiera produttiva. Non si tratta quindi solo di una crescita dimensionale, ma di un investimento di valore che consolida la nostra leadership e ci prepara ad affrontare le sfide future con un profilo industriale ancora più distintivo e integrato».