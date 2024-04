Shiruq svela la prima programmazione dell’era Mappamondo

A pochi mesi dall’ingresso nell’orbita del tour operator Mappamondo, arriva la nuova offerta di viaggi culturali del marchio Shiruq con partenze a data fissa per l’intero 2024.

«La programmazione si compone di 16 proposte distintive, dal profondo valore archeologico, antropologico e naturalistico, che spaziano dall’Africa all’Oceania, passando per Europa, Medio Oriente e Asia – spiega Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq – Offerte strutturate che possono contare su tariffe fisse e prezzi concorrenziali grazie ai servizi in allotment. Viaggi per piccoli gruppi, massimo 12 partecipanti, al fine di garantire un’esperienza di viaggio più intima e approfondita».

Denominatore comune di tutti i viaggi, sarà la presenza dell’accompagnatore dall’Italia: una figura culturale significativa, che detiene una profonda conoscenza dei luoghi e una grande competenza nella gestione delle dinamiche di gruppo. Il tour leader, che per Shiruq opera in esclusiva, fa da ponte tra la cultura di appartenenza del gruppo in viaggio e quella del Paese visitato, permettendo così la massima comprensione di usi, costumi e tradizioni. Un mediatore, dunque, e un divulgatore culturale capace di completare e approfondire l’esperienza di conoscenza di territori, popoli e culture.

Tra le punte di diamante della programmazione di Shiruq by Mappamondo figurano la Georgia, nel cuore del Caucaso, con la proposta di un viaggio di agosto condotto dal giornalista e storico Piero Pasini; l’Australia, con l’esplorazione del selvaggio outback a cura della tour leader Carla Piazza, tra le maggiori esperte della destinazione; l’Algeria, in un inaspettato connubio di archeologia e deserto, da scoprire con Valentina Rubbi, accompagnatrice e divulgatrice culturale.

Non mancano poi le partenze in occasione dei grandi festival, come il Diwali (festival delle luci) in Karnataka (India) e il That Luang Festival in Laos.

«Quello compiuto con questa programmazione è un importante passo in avanti per Shiruq by Mappamondo – conferma Andrea Mele, ceo Mappamondo – Frutto di un intenso lavoro di programmazione, che ci permette di offrire ora alle agenzie tanto nuovo prodotto di qualità, a conferma immediata, da proporre ai propri clienti più attenti, sia per il periodo di alta stagione di agosto che per i mesi a seguire».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Shiruq by Mappamondo