Shopping Tourism 2025: Italia meta preferita dei tour per negozi

Tutto è pronto per l’ottava edizione di Milano Shopping Tourism. L’appuntamento, ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enti – Agenzia Nazionale del Turismo, farà il punto su ruolo e potenziale dell’Italia tra le shopping tourism destination internazionali.

L’edizione 2025 del forum si terrà venerdì 28 febbraio presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano, a Palazzo Castiglioni, e sarà ancora una volta l’occasione di incontro, dibattito e business networking per tutti gli operatori interessati a conoscere dinamiche, opportunità e prospettive future di un fenomeno turistico consolidato per il nostro Paese, sempre più meta dei turisti desiderosi di trascorrere vacanze all’insegna dello shopping.

Come ogni anno la manifestazione si aprirà con la presentazione in anteprima della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il cantiere di ricerca condotto da Risposte Turismo che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio, ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse.

«Shopping Tourism – osserva Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo – torna quest’anno a Milano dopo sette edizioni che hanno contribuito a far crescere la sensibilità e l’interesse degli operatori e degli amministratori pubblici verso un fenomeno in crescita e dal grande potenziale per il nostro Paese».

«Oggi – prosegue di Cesare – vi è maggiore consapevolezza di quanto un’adeguata offerta di proposte e servizi per i turisti interessati a fare acquisti durante le proprie vacanze sia determinante, non solo per attirare uno specifico segmento di domanda, ma anche per aumentare la soddisfazione di chi, a prescindere dalla motivazione principale di viaggio, sceglie di visitare l’Italia».

«Il forum – conclude di Cesare – sarà un importante occasione di incontro per tutti gli operatori di due mondi, quello del turismo e del retail, non abituati a dialogare. Un momento per loro di confronto, studio e networking per proseguire o, in alcuni casi, avviare il percorso di integrazione dei diversi elementi che concorrono a offrire al visitatore la migliore esperienza possibile».

«I tanti turisti internazionali che scelgono l’Italia per fare shopping è uno dei segnali più significativi di quanto il Made in Italy sia un fortissimo attrattore di flussi di viaggiatori ed economici – il commento del ministro del Turismo, Daniela Santanchè – La qualità, la ricercatezza e la raffinatezza del prodotto italiano esercitano un fascino irresistibile agli occhi del mondo intero. Dalle storiche vie dello shopping – con via Montenapoleone che è, a oggi, la strada commerciale del lusso più costosa al mondo – alle botteghe storiche artigiane che raccontano la nostra essenza, fino anche agli outlet e centri commerciali. Insomma, la proposta turistica della nostra Penisola è ricchissima, da Nord a Sud, tanto da renderci un’irrinunciabile tappa per lo shopping tourism. Non a caso siamo intervenuti abbassando la soglia del Tax Free Shopping, misura che sta già dando ottimi risultati»,

«Il turismo è senz’altro un volano della nostra economia – sottolinea Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit Spa – Come dimostrano i dati, la domanda internazionale continua a crescere anno su anno, trainando diversi settori del comparto come quello di alta gamma o quello outdoor. Risultati frutto di importanti sinergie tra istituzioni, brand globali e operatori. In questo quadro si inserisce anche il flusso turistico legato allo shopping: le eccellenze del Made in Italy sono universalmente riconosciute e dobbiamo essere in grado di continuare ad attrarre i clienti altospendenti che scelgono l’Italia».

«Apportiamo un beneficio al settore e all’intero sistema economico del Paese – conclude Jelinic – È da iniziative come Shopping Tourism – il forum italiano che possono nascere idee e riflessioni per attrarre i turisti internazionali con offerte sempre più accattivanti in una sinergia strategica tra il mondo del turismo e quello del retail, come espressione dell’autenticità italiana».