Show, musica e feste a tema: le notti a bordo di Msc Sinfonia

L’arte, la musica, i costumi di scena, le luci, le interpretazioni d’autore di canzoni di icone senza tempo: il teatro è un appuntamento irrinunciabile per i crocieristi. E quale titolo migliore di “Voyager” per il primo spettacolo teatrale a bordo di Msc Sinfonia?!

Qualche ora dopo la partenza da Bari verso oriente, la compagnia teatrale internazionale della nave si presenta al pubblico con un viaggio elettrizzante tra le atmosfere delle città europee più iconiche sul palcoscenico del teatro San Carlo. Gli artisti cantano e ballano sulle note della Swinging London dei Beatles, per proseguire con altre icone della musica inglese come Elton John e Adele. Il tour prosegue con il romanticismo e la sensualità di Parigi, tra la histoire di un tango e un can can al Moulin Rouge. Infine, l’omaggio al fascino di Roma, tra acrobati e canzoni italiane celebri anche all’estero.

Lo spettacolo teatrale ha sempre due repliche – alle 20 e alle 21.45 – in modo da permettere la visione a tutti i viaggiatori, in base al loro turno di cena.

Va detto che Msc Crociere è un vero e proprio impresario teatrale: ciascuna nave della flotta ha la propria compagnia e realizza produzioni in stile Broadway, prevedendo a bordo uno spettacolo diverso ogni sera.

Per i sette giorni di crociera – tra Atene, Izmir, Istanbul e Corfù – Msc Sinfonia si veste a festa. Oltre al teatro, musica dal vivo in bar e lounge della nave, appuntamenti canori al karaoke, possibilità di tentare la fortuna al casinò e, dalle 23 fino alle prime ore del mattino, si balla al Pasha Club, la discoteca panoramica di poppa al ponte 12.

E non finisce qui: ogni notte ha la sua festa a tema con look consigliato: il dress code elegante per la serata di gala, il bianco per il white party, il casual, lo stile floreale, magari anche quello tropicale.

Un consiglio? Dare sempre uno sguardo al daily planner, il programma di bordo. Così gli appassionati del genere scopriranno, per esempio, che c’è anche la silent disco, o alle 22.30 la lezione di mambo, o salsa, o merengue o rock’n’roll.

Torniamo a teatro, che per la serata di gala si trasforma in “City of stars”, dal nome del celebre brano del film La La Land. È, difatti, il momento delle colonne sonore di lungometraggi come La fabbrica di cioccolato, Grease, La febbre del sabato sera, Disco Inferno, Fame, Dirty dancing, Mamma mia, A star is born.

Arriva anche il tempo dei prestigiatori con “Style”, spettacolo di magia del XXI secolo; una proposta moderna e spiritosa, con trovate divertenti.

E poi c’è “Icons”, tributo di grande impatto scenico agli inni pop e ai loro video musicali. Tutta la compagnia teatrale sale sul palco: cantanti dal vivo, ballerini, performer acrobatici per viaggiare tra Twist and shout, Material girl, Thriller, Purple rain, I want to break free, I will always love you, per citarne alcune.

Per la stagione invernale, Msc Sinfonia parte per crociere settimanali ogni sabato da Bari con tappe ad Atene, Izmir, Istanbul e Corfù prima di rientrare nel capoluogo pugliese.

Spettacoli serali sarà uno dei temi chiave del reportage OnBoard, che sarà pubblicato sul numero cartaceo de L’Agenzia di Viaggi Magazine del 18 dicembre 2024.