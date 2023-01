Shuttle Italy Airport, più transfer da Bologna per la fiera di Rimini

Sono ripartiti a pieno regime i flussi d’arrivo dei passeggeri aerei su Bologna e sono tornati alla normalità anche gli eventi fieristici su Rimini, in particolare Sigep – The Dolce World Expo, il salone mondiale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè (Fiera di Rimini, dal 21 al 25 gennaio 2023) e di conseguenza, Shuttle Italy Airport ha deciso di aumentare numero e frequenza delle sue corse da e per l’aeroporto Marconi e tra Rimini, Riccione e quartiere fieristico Ieg durante le cinque giornate Sigep.

Sono stati programmati 9 collegamenti quotidiani dall’hub aeroportuale felsineo alla stazione Fs di Rimini, con quattro stop anche in fiera durante l’orario della manifestazione. A queste si sono aggiunte quattro successive fermate in direzione Riccione (Terme, Stazione, Via Milano, Viale D’Annunzio). I titoli di viaggio di quest’ultime, a differenza delle corse tra Bologna e Rimini acquistabili anche bordo dei mezzi, dovevano essere precedentemente prenotati on line su sito Shuttle Italy Airport.

Lo stesso numero di collegamenti giornalieri, con lo stesso numero e luoghi di fermata, è a disposizione per i viaggiatori in movimento con destinazione Bologna e partenze da Riccione, Rimini, Fiera. I servizi sono garanti da un parco mezzi di 20 bus, con dimensioni e capienze tra i 19 e i 64 passeggeri.