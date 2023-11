Si chiama Alyda ed è la piattaforma trade by Alidays

Alidays, tour operator specializzato in esperienze di viaggio tailor made, ha presentato Alyda, la nuova piattaforma di progettazione del viaggio dedicata al trade, all’Adi Design Museum di Milano.

Tra i presenti all’evento Maria Sebregondi, cofounder e presidente della Moleskine foundation che ha spiegato come l’annotare in un taccuino le emozioni e le esperienze di un viaggio sia un’azione densa di significato, e Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e appassionata di viaggi, che ha ricordato come la musica, così come il viaggio, sia una lingua universale che emoziona tutti indistintamente.

Alyda si presenta come uno strumento ideato seguendo la filosofia e i valori del brand, cioè la massima attenzione e cura da parte di chi progetta il viaggio per il viaggiatore.

«Creare il viaggio, ascoltando la persona, le sue aspettative e i suoi desideri è per noi la sfida quotidiana che vogliamo condividere con tutti i nostri partner – ha detto Davide Catania, ceo Alidays – Per noi la vera destinazione è la persona. La tecnologia altro non è che uno strumento, necessario ma non sufficiente, per realizzare viaggi unici, che richiedono sensibilità, cura, passione e la competenza di professionisti specializzati nella progettazione di viaggi su misura».