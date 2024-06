Si chiama “Indulgence” ed è la linea di viaggi unici targati Naar

Naar Bespoke Travel aggiunge alla classica programmazione nuove partenze garantite per i tour autunnali e invernali nel Nord Europa e il nuovo prodotto Indulgence, una linea che si caratterizza per l’elevata selezione di servizi d’eccellenza dedicati all’enogastronomia, all’arte, al territorio e al benessere per i i viaggiatori più esigenti. In questa linea rientrano boutique e design hotel a 5, 4 e 3 stelle di alta qualità, che spesso fanno parte di associazioni come Relais & Chateaux, Small Luxury Hotels, Leading Hotel of the World.

Francia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Islanda sono ormai inseriti in maniera consolidata nella programmazione del tour operator milanese, specialista di viaggi su misura con destinazioni a lungo raggio, il cui obiettivo ora è quello di promuovere nuove date guardando alla destagionalizzazione e alla differenziazione di prodotto.

La product manager per l’Europa, Valentina Bosco, commenta: «Abbiamo ampliato l’offerta relativa al Nord Europa per le partenze di settembre e febbraio. Abbiamo ancora disponibilità per ponti e festività ma il nostro intento, per poter offrire un’esperienza indimenticabile, è quello di dirottare le prenotazioni in altri momenti e località. La visita a Babbo Natale, per esempio, è quasi sempre inclusa ma con la specifica di evitare le attese. Durante i miei ultimi viaggi in Nord Europa ho raccolto materiale per proporre nuovi fornitori e nuove destinazioni per la stagione primavera-estate 2025, e mi sono concentrata ad ampliare la gamma di hotel ed esperienze che in Naar identifichiamo come Indulgence».

Per Corrado Locatelli, chief operations officer and head of product, «l’Europa di Naar è la sintesi del lavoro fatto negli anni nelle altre destinazioni in programma, ed è il miglior punto di partenza per il prodotto Indulgence. L’obiettivo è enfatizzare i territori che proponiamo ai nostri clienti, attraverso la selezione di hotel ed esperienze particolari. Cogliamo le unicità e le caratteristiche naturali, culturali e gastronomiche di ogni regione e le trasmettiamo al viaggiatore attraverso i nostri itinerari bespoke prediligendo metodi di viaggio lenti e sostenibili».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Naar