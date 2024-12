Sicilia, decreto “Stop caro voli”. Biglietti di Natale a metà prezzo

Oltre il treno “low cost” Sicilia Express c’è di più. Mentre l’Antitrust prende tempo sino a fine 2025 per pronunciarsi sui rincari dei biglietti aerei, la Regione corre ai ripari ed emana il suo decreto “Stop caro voli Natale 2024”. Il provvedimento punta ad alleggerire i siciliani dei costi per il rientro a casa per le feste. Non solo i residenti, ma anche chi è nato in Sicilia e risiede altrove, ha diritto nel periodo dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 a uno sconto del 50% a fronte dell’attuale 25%.

Il piano estende di fatto quello già in vigore da circa un anno e vale a prescindere dal prezzo del biglietto (rimossa la soglia di 75 euro a/r) e al di là della situazione reddituale dei richiedenti.

Il rimborso potrà avvenire in due modi. Per le compagnie aeree che hanno sottoscritto la convenzione con la Regione, lo sconto è inserito al momento dell’acquisto. Per gli atri vettori si potrà richiedere il contributo attraverso il sito del dipartimento delle Infrastrutture regionale caricando online la carta d’imbarco.

E ITA AUMENTA LE FREQUENZE

Ita Airways, che ha aderito all’iniziativa lanciata dalla Regione sin dal proprio lancio, il 17 novembre 2023, ha già avviato le verifiche tecniche finalizzate all’adeguamento dei propri sistemi di vendita alle modifiche appena introdotte e comunicherà nei prossimi giorni l’aggiornamento dei sistemi.

Inoltre, per agevolare gli spostamenti dei cittadini siciliani durante le prossime festività natalizie, la compagnia, che nella stagione winter in corso opera già quotidianamente 15 frequenze su Catania (7 da/per Roma Fiumicino e 8 da/per Milano Linate) e 12 su Palermo (6 da/per Roma Fiumicino e 6 da/per Milano Linate), aveva già previsto, proprio per le feste, 28 frequenze aggiuntive (14 su Catania e 14 su Palermo).

Inoltre, nei prossimi giorni provvederà ad aggiungere ulteriori 3 frequenze tra Roma Fiumicino-Catania e una frequenza tra Roma Fiumicino e Palermo, corrispondenti ad un’offerta di circa 8.600 posti addizionali, di cui 4600 su Catania e 4000 su Palermo, concentrati sulle giornate dal 19 al 29 dicembre e dal 5 al 7 gennaio.

«Con l’incremento di voli da e per la Sicilia Ita testimonia ancora una volta la centralità dell’Isola nelle strategie della compagnia – osserva Andrea Benassi, direttore generale di Ita – Vogliamo continuare a fare la nostra parte collegando il territorio dagli aeroporti di Catania e Palermo con il resto d’Italia e, attraverso le prosecuzioni dai propri scali di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate, con le destinazioni internazionali e intercontinentali servite dal proprio network. L’aumento di capacità nel periodo natalizio è un’ulteriore conferma dell’attenzione di Ita per i passeggeri siciliani fuori sede che vorranno riunirsi con le proprie famiglie durante le festività».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ita Airways