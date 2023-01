Sicurezza in volo: AirlineRatings incorona Qantas

È l’australiana Qantas la compagnia aerea numero uno della top 20 stilata come di consueto da AirlineRatings, che nella sua classifica annuale (in questo caso per il 2022) raccoglie i venti vettori che si distinguono in termini di sicurezza di volo.

Al primo posto, dunque, si piazza Qantas seguita da Air New Zeland ed Etihad Airways. In ordine di classifica, seguono Qatar Airways, Singapore Airlines, Tap, Emirates, Alaska Airlines, Eva Air, Virgin, Cathay Pacific, Hawaiian, Sas, United, Lufthansa e Swiss, Finnair, British, Klm, American e Delta.

Riguardo il comparto low cost, invece, al primo posto del ranking c’è Air Arabia; alle spalle AirAsia Group e Allegiant a completare il podio.

Geoffrey Thomas, editor in chief di AirlineRatings.com, ha commentato: «Le venti migliori compagnie aeree scelte come le più sicure sono tutte eccellenze del settore e sono all’avanguardia in ambito di sicurezza, nell’innovazione e in termini di flotta. I margini di sicurezza tra questi vettori sono molto ridotti, a riprova della loro caratura».