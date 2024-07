Silversea, Barbara Biffi al posto di Brancaleoni come senior vp global sales

Il brand di crociere extralusso Silversea ha annunciato Barbara Biffi come nuovo senior vicepresident global sales, con effetto immediato.

Biffi è in azienda dal 2007 e ha ricoperto diverse posizioni in Silversea, acquisendo una profonda conoscenza del brand, delle preferenze degli ospiti e degli obiettivi strategici dell’azienda. Pronta a trasferirsi a Miami, diventa responsabile della strategia di vendita globale di Silversea, prendendo il posto di Massimo Brancaleoni che – dopo aver rafforzato la posizione dell’azienda – lascia per perseguire altre opportunità.

«Mi congratulo con Barbara Biffi per il suo nuovo ruolo – ha detto Bert Hernandez, presidente di Silversea – È in azienda da quasi due decenni fa e la sua conoscenza del brand non ha eguali, proprio come la sua spinta a superare le aspettative dei nostri ospiti e il suo impegno nel soddisfare le esigenze della nostra comunità di consulenti di viaggi. Ringrazio Massimo Brancaleoni per il prezioso contributo, che ha facilitato la nostra crescita e contribuito a rafforzare la nostra posizione di leader di categoria».

Per Biffi, «è un onore essere stata nominata vicepresidente senior delle vendite globali di Silversea. Lavorerò per migliorare la fluidità delle nostre operazioni commerciali e dare priorità alle partnership con i nostri consulenti di viaggi. Mi impegno a consolidare la posizione di Silversea come marchio di viaggi ultralusso e di spedizione preferito dalla nostra comunità di consulenti di viaggio”.

Barbara Biffi è entrata in Silversea nel 2007 come vicepresidente del marketing, guidando la strategia di marketing del marchio per il lancio del pionieristico prodotto di spedizione nel 2008. Dopo aver lavorato per varie società di viaggi di lusso a partire dal 2009, è tornata nel 2017 come vicepresidente.

Leader comprovata con visione strategica, eccellenza operativa e talento per la guida di team di grandi dimensioni, ha un’esperienza multidisciplinare che spazia dalla strategia, al marketing, alle vendite, alla tecnologia, all’analisi dei dati e alla gestione finanziaria. Italiana, è laureata in Statistica ed Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.