Silversea: doppio incarico per Brancaleoni, supervisor vendite e revenue

Doppio incarico per Massimo Brancaleoni che è stato nominato sales & revenue supervisor di Silversea Cruises: si occuperà di vendite globali ed entrate per l’importante brand crocieristico a livello mondiale.

Entrato nella compagnia a gennaio in qualità di senior vice president global sales, Brancaleoni ha già dichiarato di voler lavorare per fornire eccellenti prestazioni commerciali, grazie anche al potenziamento dell’offerta Silversea: con l’ingresso di cinque nuove navi, il brand ha implementato notevolmente la sua capacità rispetto ad altri gruppo impegnati nel segmento di navi di lusso. E nel 2023 è stata poi introdotta Silver Nova, radicalmente diversa, che affiancherà la “sorella” Silver Ray prevista per metà anno. Silversea intende dunque accrescere l’offensiva operativa per ottenere significativi incrementi dal punto di vista commerciale, in linea con gli ambiziosi obiettivi del Royal Caribbean Group.

«Mi congratulo con la maggiore responsabilità affidata a Massimo – ha commentato Alex Sharpe, presidente e ceo di Signature Travel Network – Perché fin dal suo arrivo ha avuto un impatto positivo significativo sulla pianificazione e l’implementazione dei programmi promozionali e sui prezzi, il che si adatta sicuramente al suo ruolo recentemente ampliato».

Soddisfazione condivisa anche dalla presidente di Silversea Barbara Muckermann, alla quale Brancaleoni continuerà a riferire, che ha elogiato la «mentalità strategica e la massima attenzione ai risultati» di Brancaleoni.

Quando operava in Costa Crociere, Brancaleoni era noto per la sua abilità nella gestione delle entrate ricoprendo anche posizioni di leadership nelle vendite. Le compagnie di crociera in genere non combinano la gestione delle entrate e le vendite. Ma per i vertici di Silversea nel caso di Brancaleoni, l’impegno professionale è radicato in entrambi, il che gli consente di “massimizzare il rapporto simbiotico tra i due, a beneficio del marchio e dei nostri consulenti di viaggio.

Il vantaggio per i consulenti di viaggi, secondo lo stesso Brancaleoni, «è il modo in cui commercializziamo il prodotto e intersechiamo la curva di prenotazione con una proposta di valore convincente e su misura per massimizzare la nostra strategia di go-to-market. Ciò crea una domanda sana e, quindi, prezzi forti. Per i consulenti di viaggi, ciò significa commissioni più elevate e ritorno sull’investimento».