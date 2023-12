Silversea, nel 2026 prima stagione estiva in Polinesia francese

Silversea apre la sua prima stagione estiva in Polinesia francese con la vendita di 17 crociere tra aprile e settembre 2026 a bordo della Silver Whisper.

La compagnia di navigazione, specializzata in crociere di lusso, opererà due itinerari, toccando 11 destinazioni nei tre dei cinque arcipelaghi della regione: the Society, Tuamotu e le Isole Marchesi.

Sottolinea Conrad Combrink, svp expeditions, destination and itinerary management di Silversea: «Non c’è modo migliore per sperimentare queste isole e atolli idilliaci che in nave. La Whisper oltre a essere la nave più spaziosa a operare in Polinesia francese, avrà anche il servizio più personalizzato, con un rapporto equipaggio-ospite di 1 a 1,3 e un servizio di maggiordomo per ogni suite. La nostra offerta all inclusive door-to-door consentirà ai nostri ospiti di immergersi nelle destinazioni e assaporare l’esperienza».

Per dare la possibilità gli ospiti di conoscere in profondità ogni destinazione, la nave offrirà ai viaggiatori più tempo per restare a terra rispetto all’offerta di crociere esistente della regione.

Il più breve dei due itinerari previsti, in sette giorni toccherà le destinazioni più iconiche delle Society Islands, isole caratterizzate da imponenti montagne e atolli di sabbia bianca, che offrono la vera natura dell’esperienza polinesiana francese. Da Papeete, Tahiti, gli ospiti giungeranno a Moorea, Raiatea Huahine e Bora Bora. Prevista una gita con guida a bordo di una barca tradizionale a Bora Bora e una passeggiata nella natura per scoprire i siti archeologici del villaggio di Maeva. Gli ospiti avranno anche la possibilità di rilassarsi su un’isola privata o, in un motu, godendo di un barbecue tradizionale e musica locale.

Il viaggio di 14 giorni combina gli aspetti migliori della grande diversità della Polinesia Francese con tappa alle Society Islands, Tuamotus e alle Isole Marchesi, uno degli arcipelaghi più remoti del mondo. Partendo da Papeete, Tahiti, gli ospiti esploreranno Moorea, Raiatea con overnight, Fakarava, Nuku Hiva, Fatu Hiva, Atuona, Tahuata, Rangiroa e Bora Bora, prima di tornare a Papeete. Con l’aiuto di guide esperte potranno conoscere le tradizioni culinarie locali a Moorea e scoprire Raiatea in bicicletta elettrica. Come nell’itinerario di sette giorni, gli ospiti avranno anche la possibilità di rilassarsi su un’isola privata.

Un viaggio sull’Isola di Pasqua di 21 giorni, in partenza da Valparaiso il 16 marzo, e altri due viaggi combinati, ampliano l’offerta regionale della compagnia per gli ospiti.