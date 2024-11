Sindacati: Ita riassuma i 2059 ex Alitalia in Cigs

A margine della vicenda non ancora chiusa dell’Alitalia in amministrazione straordinaria e a poche ore dallo sblocco dell’operazione Ita Airways-Lufthansa, i sindacati tornano alla carica con la richiesta di riassunzione dei 2059 dipendenti della ex compagnia di bandiera.

Sono i lavoratori in esubero che dal 2017 stanno ancora beneficiando di una lunga cassa-integrazione, tra l’altro prorogata più volte con il tentativo, riuscito solo in parte, di favorire un’uscita soft tra pensionamenti e ricollocamenti nella stessa Ita.

L’ultima proroga, ottenuta in extremis dai sindacati nel mese di settembre, é in scadenza il 31 dicembre ed infatti sono già partite le lettere del tanto temuto licenziamento collettivo. La procedura è stata avviata venerdì scorso e riguarda, tra gli altri, 1.170 assistenti di volo, 82 piloti e 100 addetti alla manutenzione degli aerei.

I lavoratori sono quasi tutti della ex compagnia, con una minima parte proveniente da Alitalia City Liner, compagnia regionale sussidiaria fondata nel 2006 con sede a Fiumicino. La stragrande maggioranza risiede tra Roma e il Lazio e di questi 1715 lavoravano a Fiumicino. Altri 300 erano in servizio tra Linate e Malpensa.

Dopo il licenziamento avranno diritto, come tutti coloro che perdono il lavoro, alla Naspi. Non è escluso, però, un intervento – anche questo in extremis – del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (finanziato da compagnie e lavoratori) che potrebbe integrare l’assegno sino all’80% della retribuzione lorda come già avvenuto per la Cigs.

Insomma, un pensiero in più per Ita, appena convolata a nozze con Lufthansa. Adesso il tempo volge al bello, ha sottolineato il presidente di Ita Antonino Turicchi, intervenendo al panel del side event del G7 Turismo a Firenze. «Questa azienda che ha avuto bisogno dei soldi degli italiani per nascere ora, effettivamente, è profittevole. L’anno scorso, dopo un anno, abbiamo raggiunto il profitto a livello operativo, quest’anno chiuderemo con 3 miliardi di fatturato e quindi faremo auspicabilmente Ebit positivo».