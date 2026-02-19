Singapore Airlines celebra 55 anni in Italia: «Mercato forte»

Il 2026 rappresenta un anno importante per Singapore Airlines: la compagnia celebra il 55° anniversario in Italia e allo stesso tempo il 20° del volo da Milano, e ha in programma diversi eventi per festeggiare questa ricorrenza in un mercato che si conferma forte.

«Ci saranno in programma iniziative per i nostri passeggeri, così come per i nostri partner commerciali, e anche per i frequent flyer, a Milano e Roma, per festeggiare con loro», spiega il general manager Italia Aswin K. «Allo stesso tempo, stiamo anche valutando l’organizzazione di eventi al gate direttamente in aeroporto. In fin dei conti, sono i passeggeri e la loro fiducia in noi ad averci condotto fin qui, dunque desideriamo sicuramente coinvolgerli», aggiunge.

Qual è l’andamento sul mercato italiano?

«L’Italia è importante per noi. È la forza di questo mercato che abbiamo visto negli ultimi anni ad averci dato la fiducia per continuare ad aumentare la nostra capacità, anno dopo anno. L’anno scorso abbiamo aumentato la capacità nel periodo luglio-agosto e i risultati sono stati incoraggianti, quindi quest’anno stiamo operando in modo simile ma andando anche oltre. Operiamo con voli giornalieri da Milano Malpensa e tre voli a settimana da Roma Fiumicino, che aumenteranno progressivamente fino ad arrivare a 5 a settimana durante la stagione estiva.

Anche Milano e Barcellona riceveranno posti aggiuntivi durante i periodi di punta di luglio e agosto, proprio come abbiamo fatto l’anno scorso. Abbiamo registrato una domanda molto forte, il che è stato incoraggiante e per questo la capacità è ben posizionata per soddisfare tale richiesta».

Da settembre dell’anno scorso è ritornato il volo Milano-Barcellona, che operate dal 2022. Quali sono i feedback?

«È stata un punto di forza per noi negli anni. Il volo si inserisce su una tratta ricca di altri vettori che si orientano maggiormente verso il segmento economico, mentre la nostra è rivolta al full service, con la tariffa che include il bagaglio, i pasti, il wifi. Quindi, abbiamo coinvolto attivamente il mercato per informarlo, perché credo che molti passeggeri italiani non ne siano ancora a conoscenza. Ma siamo grati che i numeri abbiano iniziato ad aumentare. Per soddisfare maggiormente i clienti da Milano nel periodo luglio-agosto scolleghiamo i voli e dedichiamo l’intera capacità a loro, per rispondere a una domanda molto forte nel picco estivo».

Oltre a Barcellona, avete intenzione di lanciare altre destinazioni corto raggio, magari nel prossimo futuro?

«Al momento non abbiamo ancora una visione a riguardo. Penso che il nostro obiettivo sia sempre stato ottimizzare la capacità attuale. Siamo qui da tanti anni e continuiamo a investire nel mercato. Vogliamo continuare a costruire il mercato in modo stabile. Ed è per questo che vogliamo garantire che la capacità che stiamo introducendo negli ultimi anni venga ben assorbita dal mercato prima di cercare altre aree di crescita. Mai dire mai, ma al momento non è in previsione. Ci stiamo concentrando su altre aree. Come azienda nel suo complesso, abbiamo lanciato nuove destinazioni e aumentato la capacità. Siamo quindi sempre aperti ad ampliare la nostra rete».

E dall’Italia, quali sono le destinazioni preferite?

«Mentre in passato forse gli italiani sceglievano di andare solo verso poche destinazioni, credo che questo ventaglio si stia ora espandendo anche grazie al lavoro di molti partner commerciali che creano itinerari dedicati anche a mete diverse la cui popolarità sta crescendo notevolmente.

Ovviamente vediamo molto traffico su Singapore ma funzionano bene destinazioni come Bangkok, Bali, Phuket e ora anche altre località come Koh Samui, Krabi, Kuantan in Malesia. Abbiamo continuato a rafforzare la nostra rete nel Sud-est asiatico e stiamo aumentando notevolmente la capacità anche verso queste destinazioni. Soprattutto da quando abbiamo lanciato le nostre nuove destinazioni, città secondarie in Asia, le abbiamo promosse attivamente attraverso i nostri tour operator e le nostre organizzazioni turistiche nazionali come Stb e Tourism Malaysia.

Collaboriamo con molti operatori in Italia, credo che abbiano una capacità unica di abbinare pacchetti e tour in modo che i passeggeri possano arrivare da una città e ripartire da un’altra. Questo è anche il nostro punto di forza, operando multiple destinazioni nei vari Paesi».

Ci saranno novità a bordo?

«Quest’anno lanceremo i nuovi prodotti di bordo, con nuove prima e business class ed Economy e Premium Economy rinnovate. Le novità che verranno lanciate a breve seguendo quelle già inserite in questi ultimi anni, che riguardano i pasti a bordo e il wifi gratuito e illimitato a tutti i passeggeri soci di Kris+. Oltre al lancio dei nostri nuovi sedili, stiamo lavorando anche a ulteriori novità in termini di offerta di prodotti e servizi. Come già annunciato, procederemo al rinnovo delle poltrone di tutti i nostri aeromobili A350 e questo insieme ai nuovi servizi interesserà anche i voli dall’Italia».