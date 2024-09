Singapore Airlines, quinto volo da Roma nell’estate 2025

«L’Italia si conferma un mercato importante per Singapore Airlines. Ne vediamo il potenziale e per questo abbiamo deciso di incrementare la capacità l’anno prossimo. Siamo in Italia dal 1971 e il mio ruolo ora sarà quello di continuare a consolidare la posizione e la promessa del brand». Così Aswin K commenta i suoi primi impegni come nuovo general manager ltalia per la compagnia asiatica. Arrivato nella sede milanese di Singapore Airlines ad agosto, ha annunciato i piani per il prossimo futuro, che vede il consolidamento degli investimenti nel nostro Paese da entrambi gli aeroporti in cui opera: «L’Italia è un Paese in cui crediamo e continuiamo a investire».

Attualmente la compagnia opera un giornaliero da Milano (con tre frequenze che proseguono per Barcellona) mentre sono quattro i voli da Roma. Per l’alta stagione estiva del 2025 arriva in primo luogo il quinto volo settimanale da Roma: tra il 26 giugno e il 28 agosto dell’anno prossimo la compagnia aggiungerà alle quattro frequenze settimanali (operate di martedì, mercoledì, venerdì e domenica) un collegamento per Singapore il giovedì.

Riassetto in arrivo anche a Malpensa. Dal 24 giugno al 7 settembre 2025, i 3 voli settimanali Singapore-Milano-Barcellona verranno sostituiti da voli diretti tra Singapore e le due città europee, aumentando così la capacità su entrambe le tratte intercontinentali. La compagnia aerea porterà quindi a cinque i voli diretti a settimana per Barcellona, rispetto agli attuali due, mentre i voli SQ356 e SQ355 opereranno giornalmente tra Singapore e Milano.

«Investiamo sulle rotte e sul servizio, ma anche sull’hardware – spiega il general manager – Entrambi gli scali sono serviti con l’A350-900, fornendo dunque coerenza al prodotto e andando incontro alla crescente domanda da parte del mercato italiano – e non solo – per la business class (42 posti) ma anche per la premium economy (24), prodotto che quest’anno abbiamo rinnovato (sono poi 187 i posti in economy class)».

Il traffico dall’Italia è un mix tra leisure e business in base al periodo dell’anno. «Sicuramente è tornata forte la domanda per l’Asia e investiamo anche per crescere ancora nelle destinazioni cosiddette secondarie e nei mercati locali, anche grazie alla nostra sussidiaria Scout».

Dall’1 settembre Singapore Airlines opera su 125 destinazioni in 36 Paesi insieme alla controllata low budget Scout, offrendo anche ai passeggeri italiani numerose possibilità di connessione oltre l’hub di Changi per esempio verso Australia, South Asia e North Asia.

E lo stesso Changi Airport, che punta ad essere considerato non solo come luogo di transito ma quasi come una vera e propria destinazione, con i suoi oltre 500 punti retail e ristorazione, diventa punto di partenza per un’esperienza di scoperta della città-stato anche per i passeggeri che attendono la propria connessione per proseguire il viaggio. La compagnia offre infatti il Free Singapore Tour in collaborazione con il Singapore Tourist Board e Changi. Ne possono usufruire i passeggeri che hanno almeno cinque ore di transito (e fino a 24 ore), con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di tour, dall’itinerario culturale a quello culinario.