Singapore Airlines, voli diretti per il Western Sydney Airport

Dal 23 novembre 2026, Singapore Airlines inizierà a collegare Singapore e il nuovo Western Sydney International Airport con voli diretti e giornalieri. La compagnia aerea utilizzerà il suo Airbus A350-900 medium haul, dotato di 303 posti distribuiti in due classi di viaggio: 40 in business class e 263 in economy class.

Il volo inaugurale partirà da Singapore alle ore 11:30 (ora locale), il 23 novembre 2026 e arriverà alle ore 22:20 (ora locale). Il volo di ritorno è previsto in partenza dal Western Sydney International Airport lo stesso giorno alle ore 23:55 (ora locale) e in arrivo a Singapore alle ore 05:05 (ora locale) del 24 novembre 2026. Singapore serve inoltre il Sydney Kingsford Smith International Airport, il principale hub del continente oceanico, con quattro voli giornalieri. Con l’aggiunta di Western Sydney International, Singapore Airlines servirà in totale otto destinazioni australiane. Scoot, la compagnia aerea low-cost di Singapore Airlines, opera verso tre destinazioni in Australia.

Dai Haoyu, senior vice president marketing planning, Singapore Airlines, ha dichiarato: «I voli di Singapore Airlines verso il nuovo scalo australiano di Western Sydney offriranno una scelta più ampia e rafforzeranno i collegamenti verso questa popolare destinazione per i nostri passeggeri. La capacità di partenze in tarda serata da Western Sydney consentirà, inoltre, un’esperienza di viaggio confortevole e molteplici coincidenze tramite l’aeroporto Changi di Singapore verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo servite dal gruppo».

Western Sydney fa parte della Greater Sydney Region, che conta oltre tre milioni di abitanti e rappresenta la terza economia più grande dell’Australia. È la porta d’accesso alle bellezze naturali delle Blue Mountains e del Western New South Wales, alla diversità culturale e culinaria tipica della regione, nonché a una ricca varietà di esperienze emozionanti nel cuore dell’eredità olimpica di Sydney.

I biglietti per i voli Singapore Airlines verso il Western Sydney International Airport sono progressivamente messi in vendita tramite i canali di distribuzione della compagnia aerea dal 25 marzo 2026.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Singapore Airlines