Singapore rinvia la tassa per il Saf (causa caro fuel)

Singapore ha rinviato l’introduzione di una tassa per sostenere lo sviluppo del carburante sostenibile (Saf) per l’aviazione, che i clienti delle compagnie aeree avrebbero dovuto iniziare a pagare il mese prossimo, a causa dell’impennata dei costi del carburante provocata dalla guerra nel Golfo Persico.

La tassa entrerà in vigore il primo ottobre, a causa dell’attuale «impatto del conflitto in corso in Medio Oriente sulle compagnie aeree e sui passeggeri», ha dichiarato l’autorità per l’aviazione civile di Singapore (Caas). Singapore è il primo Paese al mondo ad aver deciso di tassare i passeggeri aerei per sostenere lo sviluppo del Saf.

L’importo addebitato, per qualsiasi volo in partenza da Singapore, dipenderà dalla classe di viaggio e dalla durata del volo e potrebbe arrivare fino a 41,60 dollari di Singapore (circa 28 euro) per passeggero. I clienti pagheranno un supplemento di 1 dollaro di Singapore per i viaggi verso il Sud-est asiatico e di 10,40 dollari di Singapore per i voli verso le Americhe, per esempio.

Lo scopo della tassa sui voli è quello di raccogliere fondi per sostenere l’approvvigionamento centralizzato di carburante più pulito e incentivarne l’adozione, un compito che si trova ad affrontare nuove sfide a causa del forte aumento del prezzo del jet fuel a causa del conflitto in Medio Oriente.

«Singapore rimane fermamente impegnata nella decarbonizzazione del settore aeronautico», ha dichiarato Han Kok Juan, direttore generale della Caas, all’agenzia Bloomberg. «Ci prendiamo una pausa pragmatica alla luce della situazione attuale», ha aggiunto.

L’obiettivo di Singapore di fare in modo che tutti i voli in partenza dalla città-Stato utilizzino almeno un 1% di carburante sostenibile per l’aviazione è stato posticipato di un anno, al 2027. Il Paese ha detto di voler mantenere il piano di innalzare l’obiettivo al 3-5% entro il 2030, «subordinatamente agli sviluppi globali e alla maggiore disponibilità e adozione di tali carburanti», ha affermato l’autorità, in una dichiarazione separata.