Sinner a bordo di Explora III per il programma “In Balance”

Il brand ambassador di Explora Journeys, Jannik Sinner, a bordo di Explora III per In Balance: un programma di benessere oceanico aperto alle prenotazioni e disponibile su tutti i viaggi a partire dal 24 aprile su Explora I e dal 18 maggio su Explora II.

Il grande tennista sarà ospite di Explora III durante un segmento speciale del Prelude Journey, che, prima del suo viaggio inaugurale, grazie alla consegna anticipata della nave, partirà per una crociera di cinque notti da Genova a Civitavecchia, dal 24 al 29 luglio 2026. Sinner sarà sulla nave dal 24 al 25 luglio.

Sviluppato in stretta collaborazione con Jannik e il suo Performance Team, In Balance è un programma di benessere oceanico e traduce la disciplina della competizione d’élite in un’esperienza su misura per gli ospiti, focalizzata sulla vitalità fisica e mentale a lungo termine.

«Jannik incarna la compostezza e la concentrazione meticolosa che definiscono la nostra visione del viaggio oceanico – ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys – Questa partnership va oltre il benessere: riguarda la creazione di uno spazio e la fornitura di competenze per permettere ai nostri ospiti di trovare chiarezza, equilibrio e serenità a bordo. Accogliere Jannik a bordo di Explora III per il suo primo viaggio aggiunge un senso speciale all’occasione, mentre presentiamo sia la nostra nave più recente sia questo nuovo programma di benessere, arricchendo ulteriormente lo stato d’animo oceanico».

IN BALANCE: BENESSERE OLISTICO E DISCIPLINA SPORTIVA

Radicato nella filosofia Ocean Wellness del brand, il programma usa il metodo olistico, ispirato dalla disciplina e dallo stile di gioco controllato di Sinner, apparentemente fluido e senza sforzo ma basato su anni di preparazione rigorosa. Il programma si struttura attorno a quattro pilastri: train, sessione di allenamento individuale focalizzata su precisione, controllo e performance equilibrata; re-centre, pratica guidata di respirazione consapevole attraverso tecniche di respiro; restore, trattamento rigenerante che combina tecniche mirate di rilascio muscolare con tocchi terapeutici; renew, un circuito di benessere rivitalizzante nell’area termale di Ocean Wellness – The Spa.

Il Mediterranean Prelude Journey di Explora III partirà da Genova il 24 luglio, con scali a Marsiglia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer e Livorno, prima di arrivare a Civitavecchia il 29 luglio.

Sinner e il suo Performance Team accompagneranno gli ospiti a bordo nella prima tratta, da Genova a Marsiglia, partecipando a un programma attentamente curato di esperienze a bordo che prevede sessioni Q&A intime: accesso diretto a Jannik per esplorare mentalità, disciplina e filosofia alla base del suo approccio all’alta performance; cena di gala di beneficenza, evento esclusivo che sostiene sia la Jannik Sinner Foundation sia la Msc Foundation; sessioni di coaching private per un numero limitato di ospiti con interventi del fuoriclasse durante il programma; sessioni di wellness, alcuni ospiti selezionati potranno vivere le sessioni del programma In Balance, guidate dal Performance Team di Jannik, con la presenza del campione durante l’esperienza.

Dopo il Prelude Journey, la nave arriverà a Barcellona il 1° agosto per la cerimonia ufficiale di battesimo. Successivamente partirà per il Maiden Journey da Barcellona a Lisbona il 3 agosto, inaugurando una stagione che toccherà Europa occidentale, Regno Unito, Islanda e Groenlandia.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Explora Journeys