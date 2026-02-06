Sirreti Residences, l’ultralusso “segreto” debutta in Italia

Debutta sul mercato italiano Sirreti Residences, un nuovo servizio di alloggi di lusso ultra-esclusivi, progettato per viaggiatori che desiderano vivere esperienze di soggiorno private, riservate e di alto livello.

Le residenze Sirreti non sono pubblicate sui classici portali di prenotazione (per avere informazioni sulle proprietà è necessario effettuare una richiesta sul sito web ufficiale): l’accesso è selettivo e spesso su invito o segnalazione preferenziale, a garanzia di un’esperienza realmente esclusiva. Ogni proprietà, oltre ad avere caratteristiche uniche in sé, è completamente servita e gestita secondo standard personalizzati di ospitalità ultra-lusso, con un’attenzione meticolosa ai dettagli, al comfort e alla sicurezza.

Sirreti Residences non è un hotel tradizionale, dunque: si tratta di una collezione curata di proprietà di prestigio — ville storiche, palazzi di rappresentanza e residenze esclusive — disponibili per affitti a breve e medio termine, pensati per vacanze private, soggiorni riservati e permanenze di alto profilo.

Il marchio è gestito da Sirreti Residences Marketing Ltd, società con sede nel Regno Unito, e fa parte dell’ecosistema più ampio di Sirreti Group, che comprende reti, studi di settore e servizi dedicati al mercato degli affitti di lusso e dell’ospitalità premium.