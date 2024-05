Sita amplia il portfolio e acquisisce Materna Ips

Shopping strategico per Sita. Il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo acquisisce Materna Ips, azienda leader nella gestione di passeggeri per aeroporti e compagnie aeree, e dà vita a uno dei più potenti e variegati portfolio di servizi per l’intera industria dell’aviazione, con soluzioni mirate per viaggiatori, aeroporti e i viaggi digitali in genere.

Un’operazione che trova le sue motivazioni di fondo dalle prospettive del trasporto aereo mondiale, che da qui al 2040 vedrà raddoppiare i volumi del traffico aereo, con un movimento stimato intorno ai 5,2 miliardi di passeggeri e, di conseguenza, le compagnie aeree e gli aeroporti dovranno offrire ai passeggeri esperienze di viaggio “fluide”, con soluzioni in tempo reale. L’acquisizione di Sita è infatti in linea con il focus dell’azienda verso l’innovazione e un ripensamento del modo di viaggiare per andare incontro alle esigenze del settore di aumentare la capacità dei terminal e avere soluzioni di sicurezza all’avanguardia, che consentano a tutti i passeggeri spostamenti più facili e snelli. Quest’operazione offrirà all’industria l’opportunità unica di trasformare gli aeroporti da un semplice luogo di transito a un’esperienza personalizzata e digitale per i viaggiatori di tutto il mondo. L’acquisizione è soggetta ad approvazione normativa.

Il portafoglio di Materna Ips supporta gli aeroporti nella gestione di un crescente volume di passeggeri e ottimizza le risorse per offrire ai viaggiatori un’esperienza migliore. L’azienda, ad esempio, è già leader di mercato nel Self-Bag Drop, con clienti in Nord America, India, Europa e Giappone. E nel suo dna operativo Materna Ips offre soluzioni di sicurezza all’avanguardia per tutti i touchpoint, dal check-in al ritiro bagagli e l’imbarco.

Da parte sua Sita è player mondiale nelle soluzioni self-service per i passeggeri in aeroporto e con l’acquisizione di Materna Ips intende rafforzare la sua posizione nel mercato, soprattutto adesso con la trasformazione digitale in corso per tutti gli aeroporti a livello globale e l’accelerazione del mercato verso le soluzioni di imbarco automatico dei bagagli. Le soluzioni di Sita e Materna Ips si integrano tra loro in modo virtuoso. Con l’acquisizione Sita si conferma leader a livello globale per le soluzioni end-to-end negli aeroporti.

«Siamo in una nuova era del viaggio e questa – ha commentato David Lavorel, ceo di Sita – è la nostra acquisizione più grande che cambierà l’intero panorama dell’intera industria dell’aviazione. Combinando le soluzioni e l’esperienza di entrambe le aziende, porteremo il viaggio dei passeggeri, e tutte le relative operazioni, a una dimensione di efficienza mai vista prima. Gli aeroporti e le compagnie aeree avranno a disposizione le soluzioni più innovative per la gestione dei passeggeri di tutto il mondo, che potranno guardare a un nuovo modo di viaggiare fluido, senza intoppi e contactless».

Dal canto suo Georg Oschmann, ceo di Materna Ips, ha aggiunto: «Mentre ci apprestiamo a partire per questo entusiasmante viaggio con Sita, vediamo un potenziale illimitato di crescita e sviluppo. Questa mossa strategica si adatta perfettamente al nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza. Insieme, creeremo un valore senza precedenti nel nostro settore e non solo, utilizzando le nostre forze combinate per promuovere progressi significativi e maggiori opportunità per tutti».

In termini molto pratici questa integrazione si baserà sulle soluzioni di check-in condiviso di Materna Ips presso i chioschi, gli sportelli oppure online: molteplici opzioni per il deposito automatico dei bagagli di facile utilizzo e altro ancora. Ciò costituirà una potente combinazione con il portafoglio di soluzioni di Sita, tra cui biometria, computer vision, viaggi digitali e gestione delle operazioni aeroportuali.