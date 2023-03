Sita e Lufthansa automatizzano il rimbarco dei bagagli disguidati

Sita e Lufthansa automatizzano il rimbarco dei bagagli disguidati per ridurre i costi e migliorare l’esperienza dei passeggeri. Il fornitore internazionale di tecnologia per il trasporto aereo e la compagnia tedesca portano quindi avanti un processo di automazione che potrebbe far risparmiare all’industria 30 milioni di dollari l’anno: nel 2022, infatti, le irregolarità nella gestione dei bagagli sono costate al settore 2,2 miliardi di dollari, tra cui oltre 4 milioni di borse e valigie disguidate durante le coincidenze dei voli.

Dopo la pandemia, peraltro, è diventato fondamentale affrontare i problemi della carenza di personale, considerando che durante il Covid il settore dell’aviazione ha perso circa 2,3 milioni di posti di lavoro.

Per questo WorldTracer Auto Reflight di Sita reimbarca i bagagli in modo digitale, riduce i costi e i disagi e contribuisce a incrementare nel settore soluzioni più sostenibili e vicine all’obiettivo di zero emissioni di Co2. La soluzione auto reflight avvisa immediatamente i passeggeri all’arrivo di eventuali ritardi nella consegna delle valigie, raccogliendo i dettagli e consentendo al passeggero di evitare l’attesa nella sala in cui convogliano i bagagli. La soluzione suggerisce automaticamente l’itinerario di volo più adatto per i bagagli urgenti. Inoltre, utilizza l’etichetta originale per effettuare un nuovo volo e informare il sistema bagagli della nuova tratta.

«La soluzione automatizzata di Sita per il rimbarco dei bagagli – spiega Sergio Colella, presidente Europa di Sita – è costruita sulla base di precedenti co-innovazioni di successo con Lufthansa: il nostro obiettivo è fare in modo che quando un bagaglio viene gestito in modo errato, venga ricongiunto al suo proprietario nel modo più semplice e veloce possibile».

«Vediamo un grande potenziale nell’automazione degli attuali processi di rimbarco, per lo più manuali – osserva Viktoria Rudo, senior manager del Gruppo Lufthansa – Per questo abbiamo deciso di collaborare con Sita per esplorare le possibilità della digitalizzazione. Sulla base dei primi risultati del nostro Proof of Concept, possiamo reimbarcare automaticamente fino al 70% dei bagagli disguidati di Lufthansa all’aeroporto di Monaco».