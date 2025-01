Sita e Palo Alto in tandem per la cybersecurity degli aeroporti

Maggiore protezione e una risoluzione più rapida per le applicazioni mission-critical degli aeroporti. È l’obiettivo della partnership tra Sita – fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo – e Palo Alto Networks, leader globale nel campo della cybersicurezza. L’accordo segna una pietra miliare per il settore con l’integrazione delle piattaforme di cybersicurezza alimentate dall’Ai di Palo Alto Networks nel portafoglio CyberSecurity di Sita.

Sita fornirà la gestione e l’operatività dal suo CyberSoc (Security Operation Center). La soluzione proteggerà l’accesso da siti remoti, forza lavoro mobile e risorse aeroportuali come postazioni di check-in, chioschi self-service, tablet, smartphone e scanner per bagagli, consentendo flussi regolari di passeggeri, evitando anche tempi di inattività e riducendo i tempi dei turnaround, laddove l’efficienza delle operazioni è una priorità chiave.

La partnership si concentrerà sulla fornitura di soluzioni avanzate di cybersecurity (inclusi i firewall di nuova generazione di Palo Alto Networks (Ngfw), i dispositivi Prisma Sd-Wan Instant-On Network (Ion) e Palo Alto Networks Prisma Access) per fornire sicurezza di rete completa, connettività e protezione basata su cloud, in un’unica soluzione gestita da Sita.

Questa soluzione innovativa, chiamata Sita Managed Security Service Edge (Sse), integrata con le soluzioni di Palo Alto Networks, offre una suite completa di servizi di sicurezza di rete (come Secure Web Gateways, rilevamento delle intrusioni, intelligence sulle minacce, antivirus di nuova generazione o WildFire, protezione Dns, decrittazione Ssl e prevenzione della perdita di dati), tutti forniti senza interruzioni dalla piattaforma cloud dedicata di Palo Alto Networks.

Come sottoinsieme specializzato all’interno del framework Secure Access Service Edge (Sase) di Sita, Sse offre misure di sicurezza solide e innovative a livello mondiale per proteggere l’infrastruttura digitale e implementa il tipo di protezione avanzata richiesta da tutti i chief information security officer e le autorità di conformità, inclusi il National Institute of Standards and Technology (Nist) e Iso 27000.

«La necessità di proteggere le applicazioni digitali vitali nel settore dei trasporti non è mai stata così prioritaria, data la minaccia in continua evoluzione degli attacchi informatici – sottolinea Martin Smillie, vicepresidente senior, communications and data exchange (Cde) di Sita – L’accordo fornisce una protezione all’avanguardia nel settore della cybersicurezza per i nostri clienti aeroportuali, aeronautici e in altri settori, per le aree mission-critical delle loro operazioni. La soluzione unisce la protezione di Palo Alto Networks basata su Ai e nativa su cloud per endpoint e applicazioni, ottimizzata e progettata per affrontare le minacce informatiche future».

»Sita negli ultimi 75 anni ha sempre fornito all’industria dell’aviazione risposte innovative per le comunicazioni e lo scambio di dati e ora si sta espandendo anche in altre aree del settore dei trasporti – osserva Patricia Murphy, vicepresidente Emea & Latam Ecosystems di Palo Alto Networks – Questa partnership avvierà una trasformazione della cybersicurezza nel settore del trasporto aereo, aiutando a garantire che i sistemi critici siano protetti con le piattaforme di cybersicurezza più avanzate disponibili, favorendo un ambiente più sicuro ed efficiente per i viaggi aerei in tutto il mondo».