Sita, ecco il sistema di alert preventivo “anti ritardo” dei voli

La tecnologia avanzata aiuta a ridurre i disservizi aerei, soprattutto quando gli aeroporti di arrivo non vengono informati in tempo dei voli in ritardo. Perché il costo va ben oltre il semplice ritardo.

Per ovviare a questi onerosi disservizi Sita, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha lanciato l’Advance Flight Delay Notification Api, un sistema di “alert preventivo” che fornisce a gestori aeroportuali e compagnie aeree una visibilità anticipata di potenziali ritardi, consentendo alle squadre di agire tempestivamente e di limitare le interruzioni prima che si aggravino.

Infatti può succedere che le squadre di terra attendano inutilmente, che i gate rimangano bloccati, che gli equipaggi superino i limiti di servizio consentiti dalla legge e i passeggeri perdano le coincidenze, causando spese evitabili, frustrazione e potenziali danni reputazionali. Con i volumi di traffico che aumentano e i margini di recupero che si restringono, l’Afdn può davvero diventare uno strumento in grado di fare la differenza sia per i passeggeri che per gli operatori del settore.

L’impatto finanziario di un intervento tardivo è già significativo come dimostrano gli studi e le stime di Iata: basti pensare che i ritardi nella gestione del flusso del traffico aereo in Europa sono costati, da soli, alle compagnie aeree e ai passeggeri circa 16 miliardi di euro nel corso dell’ultimo decennio. Gran parte di questo costo non è causata dal ritardo stesso, ma dalla mancanza di un’informazione tempestiva, necessaria per adeguare i piani operativi, riassegnare le risorse e proteggere i programmi futuri prima che il disservizio si diffonda.

Advance Flight Delay Notification Api di Sita è progettato per colmare questo divario. La soluzione utilizza le informazioni di partenza più aggiornate, combinate con una logica operativa basata sulla durata prevista del volo, per anticipare potenziali ritardi e informare automaticamente gli aeroporti di destinazione.

Il sistema fornisce avvisi automatici e aggiornamenti in tempo reale circa i voli in ritardo o potenzialmente soggetti a disservizi, direttamente agli aeroporti di destinazione. Compagnie e scali di arrivo possono così avere il tempo necessario per adeguare tempestivamente i piani operativi, riducendo gli effetti a catena sulle operazioni di turnaround degli aeromobili, sulla pianificazione dell’equipaggio, sull’assegnazione dei gate e sui collegamenti dei passeggeri.

«La maggior parte dei disservizi – ha sottolineato Martin Smillie, vicepresidente senior communications and data exchange di Sita – non sono causati dal ritardo in sé, ma dal tempo che occorre perché il ritardo diventi visibile ai team chiamati a gestire il disservizio. «In tutto il settore gli aeroporti di arrivo sono ancora costretti a reagire piuttosto che a intervenire. Advance Flight Delay Notification Api cambia quel modello offrendo segnali tempestivi e affidabili, cosicché le decisioni operative possano essere prese con calma e senza pressioni, riducendo l’impatto sui passeggeri, sui costi e sulle prestazioni della rete aerea».

La soluzione fornisce avvisi centralizzati e notifiche push agli stakeholders interessati negli aeroporti di arrivo, favorendo un coordinamento più chiaro e una pianificazione delle risorse più efficace. I team di assistenza agli aeromobili, gli addetti all’assistenza a terra e gli equipaggi in transito ottengono informazioni tempestive sui disservizi, contribuendo a evitare tempi di inattività, cambiamenti dell’ultimo minuto e inutili pressioni su operazioni già soggette a vincoli.

Fornito tramite connessioni Http sicure e crittografate, Advance Flight Delay Notification Api rimuove la necessità di richieste di pianificazione ripetute e aggiornamenti manuali. Gli avvisi automatici informano i passeggeri quando un volo è previsto in partenza con 15 minuti di ritardo rispetto all’orario programmato, dando ai team un tempo prezioso per adeguare le procedure di imbarco dei passeggeri, la manutenzione degli aeromobili e i piani di volo successivi.

L’Advance Flight Delay Notification Api viene offerto come servizio in abbonamento e rientra nel più ampio portafoglio Api di Sita per le informazioni sui voli, consentendo alle compagnie aeree e agli aeroporti di condividere in modo sicuro e in tempo reale dati operativi accurati con partner fidati all’interno dell’ecosistema del trasporto aereo.