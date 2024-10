Sita nomina Nathalie Altwegg senior vp Divisione aeroporti

Nathalie Altwegg è la nuova senior vice president della Airports Business Unit di Sita. Altwegg avrà il compito di guidare la crescita dell’azienda nel mercato degli aeroporti, consolidando la sua presenza in oltre 1.000 scali in tutto il mondo e il suo impegno per reinventare e digitalizzare le operazioni e i viaggi attraverso tecnologie e innovazioni all’avanguardia.

Altwegg ha ricoperto per due anni la carica di chief operating officer di Sita Europa, mettendo a disposizione la sua vasta esperienza manageriale in ambito strategico, commerciale, nella gestione delle persone e del portfolio di soluzioni. Con oltre venti anni di esperienza nell’industria del trasporto aereo, Altwegg ha acquisito una profonda conoscenza del settore aeroportuale e ha sviluppato competenze nelle aree delle fusioni e acquisizioni, dell’outsourcing It e dello sviluppo commerciale in tutte le sue dimensioni, comprese le opportunità di business più grandi e complesse.

«Siamo leader mondiali nel mercato degli aeroporti – sottolinea Altwegg – e vogliamo concentrarci sul futuro delle migliaia degli scali, delle compagnie e degli operatori di terra nostri clienti in tutto il mondo. Stiamo apportando grandi cambiamenti, reinventando viaggi e processi per offrire un’esperienza ottimale con le tecnologie più avanzate, efficienti e sostenibili».

David Lavorel, ceo di Sita ha dato «il benvenuto a Nathalie nel team esecutivo come esperta di Sita con grande esperienza e preziose intuizioni su come far progredire il nostro business aeroportuale. La sua conoscenza e leadership saranno di grande valore per i nostri clienti aeroportuali di ogni dimensione in tutto il mondo».

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di Sita.