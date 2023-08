Sita, partnership con Envision Digital per la transizione green degli aeroporti

Un accordo all’insegna della sostenibilità sia ambientale che economica degli aeroporti. Sita, fornitore globale di tecnologia per l’industria dei trasporti, ed Envision Digital, partner globale per il net-zero con sede a Singapore e leader nella tecnologia combinata dell’Intelligenza Artificiale e dell’Internet of Things (AIoT), hanno firmato un accordo per aiutare gli aeroporti a ridurre i costi operativi e supportare i loro obiettivi di zero emissioni.

Le due aziende hanno sviluppato soluzioni che consentono flussi di dati AIoT in tempo reale, permettendo agli aeroporti di monitorare e segnalare il loro consumo energetico, le emissioni degli aerei e di altri veicoli, e la loro impronta di carbonio.

Gli aeroporti possono utilizzare le informazioni provenienti da questi flussi di dati per intraprendere azioni volte a ridurre i costi di consumo e le relative emissioni. In futuro, le suddette soluzioni consentiranno agli aeroporti di sfruttare e gestire fonti di energia rinnovabile.

Queste soluzioni saranno fondamentali per il concetto di Total Airport Management di Sita, che aiuterà gli aeroporti a gestire ogni aspetto della loro operatività e a portare la sostenibilità al centro delle decisioni operative complessive.

Drew Griffiths, responsabile di Sita at Airports spiega: «Oggi lavoriamo con quasi 1.000 aeroporti in tutto il mondo per aiutarli in ogni aspetto delle loro attività, dalla gestione dei bagagli e dei passeggeri alle operazioni di airside e degli aerei. Sostenere gli aeroporti nella riduzione dei costi e nel taglio delle loro emissioni di gas serra è un’estensione naturale di questa offerta e una richiesta dei nostri clienti. Non vediamo l’ora di lavorare con Envision per fornire questa nuova capacità come parte della nostra più ampia offerta per gli aeroporti».

Al fine di supportare gli aeroporti e rendere la loro operatività più efficiente e sostenibile, la partnership sfrutta, infatti, i punti di forza di Envision Digital nella gestione dell’energia e nelle soluzioni per edifici intelligenti, in aggiunta a quelli di Sita nella tecnologia e nelle operazioni di trasporto aereo.

Nell’ambito di questo accordo, Sita creerà un nuovo centro di eccellenza per accelerare lo sviluppo del prodotto e la consegna dei progetti.