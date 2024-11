Sita, partnership con Idiema per lo sviluppo del Digital Travel Ecosystem

Un ecosistema di viaggio digitale riconosciuto a livello globale. È l’obiettivo della partnership che Sita, fornitore di tecnologia per il trasporto aereo, ha siglato con la Idemia Public Security, player mondiale nelle tecnologie digitali, biometria e sicurezza. L’accordo, infatti, intende promuovere l’interoperabilità, la fiducia e la sicurezza dei dati attraverso un rivoluzionario Digital Travel Ecosystem.

Questa iniziativa mira a sviluppare una trust network aperta a tutti, che riunisce i principali attori del settore per migliorare il modo in cui i passeggeri viaggiano nel mondo. Questa collaborazione si concentra sull’accelerazione dell’interoperabilità nel settore dei viaggi, garantendo il riconoscimento e l’affidabilità delle identità digitali dei viaggiatori in tutto il mondo.

Con l’evoluzione dell’industria dei viaggi, gli stakeholder di vari settori – tra cui governi, aeroporti e compagnie aeree – stanno infatti adottando identità digitali e soluzioni biometriche. In tale ottica il Digital Travel Ecosystem di Sita intende riunire i principali player che si occupano della gestione dell’identità per fornire una soluzione a queste sfide, creando un framework aperto, sicuro e interoperabile che garantisce che l’identità digitale di un viaggiatore sia globalmente riconosciuta e fidata, senza la necessità di integrazioni dirette tra emittenti e verificatori.

La natura decentralizzata del Digital Travel Ecosystem garantisce che le identità digitali e le informazioni personali dei viaggiatori rimangano completamente sotto il loro controllo. Al centro vi è un approccio di privacy-by-design, sviluppato in partnership con Indicio, che consente la condivisione globale sicura delle credenziali digitali dei passeggeri. Questo approccio assicura che i viaggiatori condividano le loro informazioni con il consenso esplicito. Solo allora i dati possono essere condivisi in modo sicuro tra i vari settori, offrendo a questi stakeholders la certezza che l’identità digitale dei viaggiatori sia stata verificata e rilasciata in tempo reale.

La collaborazione tra Idemia e Sita espanderà ulteriormente la portata dell’ecosistema verso nuovi viaggiatori digitali e abiliterà ulteriori punti di contatto per garantire esperienze di viaggio fluide e fidate, migliorando l’efficienza operativa e riducendo la complessità per tutte le parti coinvolte.

«Con l’adozione da parte dell’industria dei viaggi di una vasta gamma di soluzioni di identità digitale e biometrica, garantire l’interoperabilità e la fiducia è fondamentale in vari settori – ha dichiarato Jeremy Springall, senior vice president borders di Sita – Con la collaborazione di Idemia nel Digital Travel Ecosystem stiamo migliorando la capacità degli stakeholder di fidarsi dell’identità digitale di un viaggiatore. Una sinergia cruciale per promuovere standard globali di privacy, fiducia e sicurezza, facilitando operazioni più fluide e riducendo i costi».

Il coinvolgimento di Idemia si concentrerà sulla definizione, dimostrazione e promozione dell’interoperabilità dei sistemi biometrici e digitali, assicurando che l’identità digitale di un viaggiatore possa essere riconosciuta e fidata in vari aeroporti, confini e punti di contatto di viaggio. Questa collaborazione espanderà la portata del Digital Travel Ecosystem, rendendo possibile una gestione più rapida dei passeggeri, una maggiore sicurezza dei dati e una migliore ottimizzazione delle risorse per gli stakeholder.

«In un mondo in cui le preoccupazioni per la privacy dei dati sono in primo piano, questo approccio per un Digital Travel Ecosystem interoperabile offre una soluzione responsabile e trasparente per garantire come vengono condivise le informazioni sui passeggeri – ha aggiunto Tim Ferris, senior vice president, travel & transport, Idemia Public Security – e possiamo promuovere insieme a Sita l’adozione globale di capacità digitali sicure e l’autenticazione biometrica, garantendo che i dati dei passeggeri rimangano al sicuro mentre si offre un’esperienza di viaggio semplificata».

Man mano che i governi e gli stakeholder nel settore dei viaggi adotteranno sempre più soluzioni di viaggio digitali, il Digital Travel Ecosystem interoperabile sarà in grado di offrire un framework scalabile e aperto che supporta lo scambio sicuro e in tempo reale dei dati senza compromettere la privacy. Questo approccio favorirà l’efficienza operativa e rafforzerà la fiducia oltre i confini e nei vari punti di contatto di viaggio.