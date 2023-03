Sita-Volocopter, accordo su infrastruttura digitale per i vertiporti

Un’infrastruttura digitale per i vertiporti. È il frutto dell’accordo tra Volocopter, pioniere nella mobilità aerea urbana, e Sita, il fornitore It per il trasporto aereo. Grazie a quest’intesa Sita diventa l’investitore più recente a partecipare al round di finanziamenti di Volocopter, consolidando la visione strategica della partnership.

La mobilità aerea urbana sarà una nuova forma di aviazione sostenibile e offrirà nuove opzioni in tutto il mondo. Il taxi aereo elettrico VoloCity, il prodotto di lancio dell’azienda, opererà rotte nelle megalopoli congestionate per offrire ai futuri passeggeri voli stabili, tranquilli e sicuri, che potranno essere chiamati tramite i vertiporti, cioè i punti d’imbarco designati.

Sita metterà a disposizione la sua esperienza nel trasporto aereo per l’emergente industria mobilità aerea urbana, sviluppando nuovi standard operativi e un’esperienza digitale per i passeggeri.

Volocopter è nota per il suo approccio integrato all’ecosistema della mobilità aerea urbana. Il suo sistema operativo digitale, il VoloIq, connette tutti i partner, consentendo così un servizio olistico: permette un approccio digital-first che si tradurrà in esperienze di trasporto aereo end-to-end per i passeggeri.

«Volocopter è in pole position nel settore, perché è la prima realtà ad aver realizzato i taxi aerei elettrici – spiega Sergio Colella, presidente Europa di Sita – Noi svolgeremo un ruolo chiave nella realizzazione di questo nuovo mondo digitale della mobilità aerea urbana e nella definizione di un approccio fluido e più intelligente al trasporto aereo in un ambiente urbano».

Christian Bauer, chief commercial officer di Volocopter, aggiunge: «Volocopter adotta un approccio olistico all’ecosistema. Sita, in qualità di leader nella fornitura di tecnologie per aeroporti e compagnie aeree è il partner migliore per rendere possibile la nostra esperienza di viaggio senza intoppi».