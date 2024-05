SiVola supera i 9 milioni di viaggiatori e apre in Spagna

Bilancio ad alta quota per SiVola, la travel tech company italiana che opera nel mercato dei viaggi di gruppo, che ha chiuso l’esercizio 2023 con ricavi pari a 23,6 milioni di euro – in crescita del 131% rispetto al 2022 – e con un Ebitda di 1,3 milioni di euro (+189%), registrando un volume complessivo di 9.095 viaggiatori (+97%).

Dopo i risultati positivi del 2023 e con il team che annovera 200 unità tra coordinatori e personale, oggi SiVola si prepara a intraprendere il percorso di internazionalizzazione aprendo, per la prima volta, a un mercato estero: la Spagna.

«Il 2023 è stato fortemente positivo, i risultati che abbiamo raggiunto mostrano la grande attrattività della nostra offerta – osserva Sergio De Luca, ceo di SiVola – Nonostante sia stato un anno caratterizzato da numerose sfide economiche e geopolitiche a livello mondiale. Abbiamo registrato una crescita significativa dei ricavi rispetto al 2022, anche grazie alla ripresa del settore e alla rinnovata voglia di viaggiare delle persone post Pandemia, a testimonianza di un modello di business vincente, in utile fin dal suo primo anno di attività. I nostri viaggi sono sempre esperienziali, infatti il nostro motto, Travelling the Human Way, significa mettere al centro il viaggiatore, il rispetto per i luoghi e le comunità locali e interpretare il viaggio come crescita personale».

L’offerta di SiVola per il mercato spagnolo è in linea con quella italiana, ovvero la formula con volo incluso, trasparenza e utilizzo di agenzie locali che si occupano di turismo, preferendo i piccoli destination manager a grandi corporate.

Dopo un attento studio dei gusti e delle ultime tendenze viaggio, le mete proposte in Spagna da SiVola saranno analoghe ai bestseller più amati dai viaggiatori italiani: dal Giappone all’Islanda – sia in versione Expedition, che in versione Ring Road – passando per l’Indonesia con le mete di Bali e Gili, fino ad arrivare al Perù e al Vietnam, senza dimenticare gli Usa con il tour del vecchio West e con quello dei National Park. Un catalogo pensato per rispondere alle esigenze del consumatore europeo moderno, che concepisce il viaggio come un’esperienza a tutto tondo in cui essere il vero protagonista, scoprire luoghi lontani e vivere avventure uniche con itinerari non convenzionali. Nella roadmap verso lo sviluppo operativo di SiVola è prevista l’espansione anche in altri mercati europei.