Six Senses: due nuovi hotel in Italia sul Lago di Como e a Milano

Six Senses Lake Como e Six Senses Milan. Six Senses sigla un nuovo accordo di gestione alberghiera con il Gruppo Statuto e conferma la sua presenza in Italia annunciando due nuove prestigiose strutture. L’apertura di Six Senses Milan è prevista nel 2025, quella di Six Senses Lake Como nel 2028.

Due iconiche destinazioni che seguono l’inaugurazione del Six Senses Rome del 2023 all’interno di Palazzo Salviati Cesi Mellini, appena restaurato, e l’annuncio dell’apertura del Six Senses Antognolla in Umbria.

Il portfolio in costante e rapida crescita del segmento Luxury & Lifestyle di Ihg Hotels & Resorts conta oggi quasi 100 hotel in Europa, di cui otto strutture Six Senses in Italia, Svizzera, Francia, Israele, Portogallo, Spagna e Turchia.

Six Senses Milan si trova nel cuore del quartiere artistico di Brera, emblema del patrimonio e della cultura autentica milanese. Delle 68 camere per gli ospiti, 15 sono suite e 2 dispongono di una piscina privata. Dispone di una Spa all’avanguardia, in grado di offrire una gamma di trattamenti high-tech e high-touch, con un rooftop bar e una piscina sospesa.

Il Six Senses Lake Como, invece, porta avanti l’eredità della prima destinazione di villeggiatura aperta sulle sponde del Lago di Como nel 1820 a Cadenabbia di Griante, un’area ricca di storia, arte e natura. Ci saranno 102 camere e suite e sarà lasciato ampio spazio per la Spa e l’area benessere. Oltre alla piscina esterna e alla terrazza solarium, ci sarà anche una piscina galleggiante sul lago, con ristorante gourmet, terrazza bar e ristorante con vista mozzafiato sul lago al quarto piano.

«L’Italia è un paese meraviglioso – sottolinea Neil Jacobs, ceo di Six Senses – Sono pochi i luoghi in cui arte, architettura, gastronomia e la gioia di vivere si fondono in maniera così perfetta. Six Senses Milan e Six Senses Lake Como incarnano ciascuno una mission diversa: il primo è concepito con cura nelle dimensioni e nel design, per offrire un’ospitalità attenta e un benessere olistico all’interno di una delle capitali della moda più dinamiche d’Europa. Il secondo è un tranquillo rifugio immerso in uno dei più incantevoli giardini affacciati sul lago, a soli 90 minuti di distanza».

Giuseppe Statuto, proprietario dell’omonimo Gruppo, osserva: «Abbiamo ulteriormente rafforzato la collaborazione con Six Senses per portare il brand nelle più prestigiose destinazioni. Dopo il successo a Ibiza e Roma e l’imminente apertura a Londra, siamo lieti di annunciare l’acquisizione di altri due edifici storici in località iconiche a livello internazionale. Il portfolio del Gruppo Statuto Luxury Hotels è ora un punto di riferimento nel segmento dell’ospitalità di lusso, in cui l’Italia guida interessi e investimenti grazie alla sua storia, cultura e stile di vita raffinato».

Le foto interne sono state inviate dall’ufficio stampa di Six Senses.