Skal lancia il Barometro del Turismo: boom di britannici in Italia

Arriva il Barometro del Turismo targato Skal, la bussola che offrirà previsioni dettagliate sui turisti in arrivo in Italia nei prossimi mesi, curata da Fulvio Giannetti, vice presidente di Skal, ma anche ceo e head of Data Science di Lybra Tech | Gruppo Zucchetti.

Sarà un monitoraggio in tempo reale sui flussi di turisti in Italia, che coprirà 2.000 destinazioni. Questo permetterà di anticipare tendenze e comportamenti, offrendo dati su quanti turisti ci aspettiamo nei mesi più caldi, le loro provenienze, la durata media dei soggiorni e persino una segmentazione dettagliata in categorie come famiglie, viaggiatori d’affari e gruppi.

Il nuovo Barometro vuole dunque essere una vera e propria bussola per tutti i soci di Skal che operano nel settore turistico e desiderano essere sempre un passo avanti, anticipando le tendenze e adattando le proprie offerte di conseguenza.

Ogni mese, verranno rese note le ultime novità, tendenze e analisi dal dinamico universo del turismo. Nella sua prima uscita, il Barometro presenta un focus sul mercato del Regno Unito e il boom di preferenze del turismo britannico per l’Italia. In un sorprendente sviluppo nel panorama turistico di quest’anno, l’Italia si è rivelata essere, infatti, la destinazione più popolare per i turisti britannici. Uno studio recente di Enit, presentato al World Travel Market di Londra, ha messo in luce come, nonostante le complessità generate dalla pandemia e dalle dinamiche post Brexit, l’Italia abbia esercitato un fascino irresistibile sui viaggiatori del Regno Unito.

«Per comprendere meglio questo fenomeno, abbiamo collaborato strettamente con i colleghi di Lybra, un leader nel campo dell’analisi dei dati turistici che ha fornito insights preziosi che aiutano a decifrare questo crescente interesse verso l’Italia – spiega Fulvio Giannetti – Grazie all’uso di sofisticate tecniche di analisi dati e algoritmi avanzati, Lybra ha rivelato che l’Italia ha catturato l’immaginazione dei turisti britannici in modi inaspettati. La combinazione di paesaggi mozzafiato, ricchezza culturale e la rinomata ospitalità italiana sembra aver giocato un ruolo chiave in questa tendenza».

L’analisi dei dati di pernottamento da aprile a giugno mostra una marcata predilezione dei britannici per il nord Italia. Il Lago di Garda guida la classifica, con una forte preferenza per la costa del Garda e per il Veneto.

Anche Venezia spicca, evidenziando la sua accessibilità e il ruolo chiave nel rendere il Veneto la regione più desiderata. Mentre le città d’arte italiane, con Roma e Firenze in testa, continuano a essere una scelta prediletta. Queste città non solo offrono accessibilità ma rappresentano anche tappe fondamentali in itinerari multidestinazione. Infine, riguardo alle modalità una tendenza interessante tra i viaggiatori britannici è la pianificazione last minute. Con soggiorni medi di 3,9 giorni, tra destinazioni costiere e città d’arte, si evince una predilezione per viaggi multidestinazione.

L’Italia riafferma così la sua posizione centrale nel turismo, con attenzione particolare al nord e uno stile di viaggio che unisce eleganza, spontaneità e avventura.

Il Barometro del Turismo verrà presentato ufficialmente in occasione del Gran Galà di Skal a Roma, il prossimo 14 dicembre, nel corso del quale verranno anche consegnati cinque “Skal Award”: per il tour operating a Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare; per le catene alberghiere a Mario Cardone, ceo di Autentico Hotels; per i travel media a Simona Tedesco, direttore del mensile Dove e direttore editoriale progetti multimediali Rcs MediaGroup; per le dmo ad Antonio Preiti, amministratore delegato di Fondazione per l’attrazione Roma e Partners; infine, per l’hospitality management system a Riccardo di Prima, fondatore di Proxima, a Marco Di Prima, ceo di Proxima Service-Hotelcube Pms e a Fabio Di Prima, It manager di Proxima e ideatore di Hotelcube Wow.

Accanto a questa novità, Skal Roma ha realizzato anche il suo Think Tank, il “pensatoio” che si basa sulle esperienze di successo dei suoi aderenti ed è disposizione per suggerimenti strategici ed operativi. Ne fanno parte professionisti, imprenditori, consulenti e professori Universitari, top manager coordinati da Antonio Percario e da Vinicio Borsi, con un comitato scientifico composto da protagonisti dell’industria turistica nazionale e internazionale come Josep Ejarque, Ivana Jelinic e Giorgio Palmucci.