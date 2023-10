Montagna tutto l’anno: la mission di Skipass a Modena

Torna a Modena il più importante salone italiano dedicato alla montagna: alla sua 29ª edizione, Skipass – in programma dal 27 al 29 ottobre – intende confermarsi punto di riferimento degli appassionati della montagna bianca e di tutto il settore degli sport invernali. Come ogni anno, quindi, aprirà la stagione invernale e Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali, darà il via alla stagione agonistica portando a Modena gli atleti delle squadre nazionali, che incontreranno tifosi e appassionati, e un ricco programma di eventi.

Presso lo stand della Federazione, uno spazio completamente rinnovato che quest’anno prende il nome di “Rifugio“, a sottolineare la sua essenza di punto d’incontro delle varie realtà della montagna, sabato e domenica si potranno vedere in diretta le gare di Coppa del Mondo di sci in programma a Sölden.

All’ingresso della fiera, inoltre, sarà parcheggiato Italy Truck Biathlon, il laboratorio skiroom mobile della squadra italiana di Biathlon che seguirà gli azzurri in Coppa del Mondo, ai Mondiali e alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a servizio degli skiman per la preparazione degli sci. I visitatori di Skipass potranno entrare nel truck e visitarne l’interno

Per la prima volta Skipass guarderà alla montagna a 360° e quindi non solo in relazione ai mesi invernali, quindi, ma con un importante attenzione rivolta anche ai mesi primaverili ed estivi, tema di cui abbiamo scritto qui.

A sci, snowboard, sci alpinismo si affiancheranno le attività sulle due ruote, il trekking, l’arrampicata e molto altro. In montagna la stagione turistica dura ormai 12 mesi e Skipass sarà lo specchio di questa evoluzione, assecondando le esigenze del pubblico. Ci sarà poi un focus sull’outdoor per rilanciare il concetto di montagna come bene turistico fruibile tutto l’anno.

«L’espressione che abbiamo scelto quest’anno per raccontarci, “una montagna di passioni” – spiega Marco Momoli, amministratore delegato di ModenaFiere – vuole proprio sottolineare questa apertura a 360°. Questa scelta non fa che confermare un trend che ormai da tempo è evidente, ovvero quello di una sempre più importante destagionalizzazione del turismo in montagna».

Tra le aree di sicuro interesse per i visitatori, l’Albering e percorso Ponti Tibetani, un itinerario ludico a due metri di altezza che porterà i bambini e gli adulti ad affrontare diverse prove di equilibrio attraversando ponti nepalesi, funi, travi, altalene, il tutto in massima sicurezza, con la presenza delle esperte guide del Parco Avventura Esploraria di Zocca. E ancora l’area Hydro, una vasca di quasi 100 metri quadrati che ospiterà diverse canoe, con la possibilità di provare le novità del mercato kayak e sup. E infine l’area glamping, con guide d’alta quota che proporranno alcune recentissime soluzioni Glamping per poter vivere avventure 4 stagioni in nuovissime soluzioni outdoor per un turismo completamente green. Verranno proposti “Camp SportAvventura” e vacanze “Dai monti al mare” per ragazzi da 8 a 16 anni nel territorio dell’Appennino Modenese e non solo.