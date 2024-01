Skyscanner consiglia i viaggi con Everywhere Agency

Gennaio è il mese dei nuovi propositi e, tra quelli di otto italiani su 10 c’è sicuramente quello di viaggiare di più all’estero, anche se oltre 1/4 dei connazionali non ha ancora scelto la loro destinazione.

I nuovi dati della piattaforma Skyscanner lo confermano: le ricerche dei viaggiatori italiani sono aumentate del +46% rispetto all’anno precedente.

Sebbene il 94% degli italiani si dichiari desideroso di provare nuove destinazioni nel 2024, il 25% afferma che una delle maggiori difficoltà al momento della prenotazione è decidere dove andare.

Per questo, per aiutare a pianificare al meglio le proprie vacanze Skyscanner lancia il suo nuovo tool Everywhere Agency. Mettendo in contatto gli utenti della piattaforma con viaggiatori da record che hanno visitato tutti i Paesi del mondo (alcuni più di una volta), lo strumento e la guida online forniranno utili consigli di viaggio a qualsiasi consumatore che voglia orientarsi tra la miriade di suggerimenti disponibili per i propri viaggi da fare quest’anno.

Everywhere Agency offre ai viaggiatori una gamma di opzioni per orientarsi meglio nella pianificazione del proprio viaggio, tra cui un servizio di consulenza virtuale (limitato in base all’ordine di arrivo), in cui i vacanzieri possono prenotare un momento dedicato di dieci minuti con uno dei sei consulenti di viaggio Everywhere: per l’Italia, sarà Giulia Lamarca a condividere suggerimenti e curiosità.

Con approfondimenti di persone come Giulia Lamarca, viaggiatrice in sedia rotelle che con il marito ha girato tutte cinque i continenti, Gunnar Garfors, il primo a visitare due volte ogni Paese del mondo; Renee Burns, detentrice del record mondiale per aver viaggiato in un anno nel maggior numero di Paesi in sedia a rotelle; o Basanth Sadasivan, che a soli 25 anni ha già visitato tutti i Paesi del mondo, ora gli utenti possono chiedere loro consigli a domande come “dove si trova il migliore street food” o “dove ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo”, potendo così godere e usufruire dei suggerimenti di questi viaggiatori da record che hanno esplorato in lungo e in largo il pianeta.