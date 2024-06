Skytrax, è sempre Qatar Airways la migliore compagnia del mondo

Mai nessuno come Qatar Airways, mentre Ita Airways raggiunge le 4 stelle nella classifica Skytrax. Il vettore dell’Emirato conquista lo scettro di “compagnia aerea dell’anno” ai World Airline Awards – gli “Oscar dell’industria aeronautica” assegnati al Fairmont Windsor Park di Londra il 24 giugno – e sale al trono per l’ottava volta dal 2011, conquistando anche altri tre prestigiosi riconoscimenti: “Migliore business class del mondo”, “Migliore lounge di business class del mondo” e “Migliore compagnia aerea del Medio Oriente”.

Qatar, inoltre, diventa il primo Gruppo a vincere i premi come “Miglior compagnia aerea”, “Miglior aeroporto” – l’Hamad International Airport, sede e hub della compagnia – “Miglior shopping aeroportuale” nello stesso anno nella storia di Skytrax. Qatar ha scalzato dalla vetta Singapore Airlines, seconda, ma risultata miglior compagnia aerea in Asia e premiata per il miglior personale di cabina e la miglior prima classe al mondo. Emirates completa il podio e Ana (All Nippon Airways) si colloca al quarto posto, aggiudicandosi il riconoscimento per i migliori servizi aeroportuali.

Cathay Pacific avanza in quinta posizione, con la miglior classe economica al mondo, mentre Japan Airlines scende dal quinto al sesto posto, ma con la miglior classe economica premium al mondo. Settima Turkish Airlines –miglior compagnia in Europa e nel Sud Europa, oltre al “Miglior catering in Business Class al mondo” – che scende di un gradino, seguita da Eva Air, in salita dal nono all’ottavo posto. Nona Air France – miglior catering di prima classe al mondo, miglior ristorante in lounge di prima classe (Cdg) e miglior compagnia aerea dell’Europa occidentale – e Swiss International Air Lines chiude la Top Ten.

Ventesima Saudi Arabian Airlines, premiata come compagnia aerea che ha mostrato i maggiori miglioramenti nel 2024, davanti a Starlux Airlines e Play. Air Transat è stata nominata “Miglior compagnia leisure“, premio che il vettore canadese ha vinto in cinque precedenti occasioni. La miglior compagnia in Africa, per il sesto anno di fila, è Ethiopian Airlines. In Cina si è imposta Hainan Airlines, airBaltic, invece, svetta in Europa orientale. La spagnola Volotea ha ricevuto il premio come miglior compagnia aerea low cost in Europa davanti a Transavia France e Vueling. Il premio per la compagnia aerea più adatta alle famiglie ìè stato vinto da British Airways.

Come detto, Skytrax ha voluto premiare gli enormi progressi negli ultimi 12 mesi di Ita, che – in attesa della benedizione dell’Ue al matrimonio con Lufthansa – guadagna il 74esimo posto e le 4 stelle. Inoltre, è in terza posizione tra i vettori “most improved” a livello mondiale e prima a livello europeo. Hanno pesato tre fattori: l’introduzione in servizio degli A330-900 con le loro nuove cabine di Business Class e di Premium Economy, l’accantonamento di un numero crescente dei vecchi A330-200 ereditati da Alitalia e l’ingresso in flotta degli A321neo, che hanno, forse, il miglior prodotto di bordo per un aereo a corridoio unico.

Nella classifica di Skytrax delle “World’s most improved airlines”, Ita è stata preceduta da Saudia e Egyptair davanti alla regional canadese Porter Airlines ed Air India. Chiudono la top 10 le due low-cost Allegiant Air e Norse Atlantic, la regional sudafricana Lift, la low-cost indiana Akasa Air e l’altra regional sudafricana Airlink.

«Questo è un momento di grande orgoglio per Qatar Airways – sottolinea l’amministratore delegato del Gruppo Qatar, Badr Mohammed Al-Meer – Il premio testimonia il nostro impegno costante nel fornire un servizio e un’innovazione senza pari». L’ad di Skytrax, Edward Plaisted, osserva che «l’impressionante risultato di Qatar è una vera e propria testimonianza degli elevati standard e della dedizione della compagnia aerea. Qatar è stata e continuerà a essere la compagnia preferita dai clienti».

TURKISH AIRLINES

«Essere nominati come miglior compagnia aerea in Europa e nell’Europa meridionale – commenta Bilal Ekşi, ceo di Turkish Airlines – e ricevere il riconoscimento per l’eccellenza della nostra ristorazione in classe business è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione di tutto il nostro team. Come Turkish desideriamo ringraziare i nostri passeggeri, che ci hanno ritenuto degni di questi premi, e il team Skytrax. Con l’ospitalità turca nel nostro dna continueremo a innovare e migliorare i nostri servizi».

IBERIA

Iberia ha ricevuto il premio per il “Miglior servizio di personale di compagnia aerea in Europa». Soddisfatta María Jesús López Solás, direttore commerciale, clienti, sviluppo della rete e alleanze: «Rappresenta un meritato riconoscimento per tutte le persone che lavorano in Iberia, in particolare per coloro che si prendono cura dei nostri clienti, sia a bordo dei nostri aerei che in aeroporto. Da chi progetta i nostri prodotti e li migliora ogni giorno, a chi lavora a stretto contatto con i nostri passeggeri: personale di cabina, piloti e personale di terra, che ora fa parte di South, la nuova attività di movimentazione del Gruppo Iag».

LATAM

Due i premi per Latam Airlines Group: “Miglior compagnia aerea del Sud America” per il quinto anno consecutivo e “Miglior staff di compagnia aerea del Sud America” per la terza volta di seguito. «Questi premi ci motivano a impegnarci ancora di più per garantire la miglior esperienza a ciascuno dei nostri clienti», ha affermato Paulo Miranda, vicepresidente area customer di Latam.

FINNAIR

Finnair, invece, è la “Miglior compagnia aerea del Nord Europa“. «Il premio testimonia il duro lavoro e la dedizione del team di Finnair, che ogni giorno si impegna per garantire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio quanto più agevole possibile attraverso i nostri touchpoint – ha dichiarato Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair – Continuiamo a investire senza soluzione di continuità per i clienti, a partire dai nostri canali digitali e dal customer care fino all’esperienza di bordo e al design della cabina».