Skytrax: in Qatar il miglior aeroporto del mondo. Fiumicino è il più sicuro

È ancora l’Hamad International Airport di Doha in Qatar il “Miglior Aeroporto del Mondo” nell’ambito degli Skytrax World Airport Awards 2024 che si sono tenuti alla Passenger Terminal Expo 2024 di Francoforte, in Germania. Un riconoscimento importante che si unisce al titolo di “Miglior Aeroporto del Mondo per lo Shopping” per la seconda volta consecutiva e di “Miglior Aeroporto del Medio Oriente” per il decimo anno consecutivo.

«Questo è un risultato straordinario nell’anno del 10° anniversario – ha dichiarato Badr Mohammed Al-Meer, ad del Gruppo Qatar Airways – È una testimonianza dell’impegno del nostro team e dei nostri partner, che hanno contribuito a fornire ai passeggeri la migliore esperienza di viaggio».

L’Hamad International Airport ha raggiunto un traguardo significativo nel 2023, assistendo a un’eccezionale impennata del traffico passeggeri. Servendo oltre 45 milioni di viaggiatori, l’aeroporto ha registrato un notevole aumento del 31% rispetto all’anno precedente, superando lo slancio stabilito durante la storica Coppa del Mondo.

A FIUMICINO IL “PREMIO SICUREZZA”

Un importante riconoscimento lo ha ricevuto anche l’aeroporto di Roma Fiumicino, che è stato invece premiato come migliore scalo al mondo per la sicurezza aeroportuale.

Lo scalo di Fiumicino, gestito da Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, ha ottenuto il riconoscimento grazie all’attenzione sempre crescente nei confronti dei diversi aspetti della sicurezza aeroportuale. Così Edward Plaisted, ceo di Skytrax: «Roma Fiumicino ha investito in modo significativo nelle tecnologie e nei servizi con l’obiettivo di garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio efficiente e sicura. Siamo lieti che sia stato riconosciuto come lo scalo con i migliori processi di sicurezza aeroportuale per i viaggiatori in tutto il mondo».

I World Airport Awards, oggi considerati i più prestigiosi riconoscimenti del settore aereo a livello internazionale, vengono assegnati sulla base di un sondaggio con cui i passeggeri possono annualmente valutare la propria esperienza aeroportuale su una vasta gamma di servizi ed infrastrutture aeroportuali, dal check in agli arrivi, dallo shopping alla sicurezza fino alle partenze, in oltre 550 aeroporti in tutto il mondo.

A ricevere il riconoscimento per Aeroporti di Roma è stato Marco Stramaccioni, managing director di AdR Security.