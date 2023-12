Slancio Mice: i trend 2024 di American Express

Vola il Mice in tutto il mondo: la ricerca “Global Meetings and Events Forecast 2024” di American Express Gbt Events realizzata intervistando 500 professionisti di 26 Paesi riporta, infatti, un sentiment di leader del settore improntato all’ottimismo: l’82% degli event planner è sicuro di una forte crescita rispetto allo scorso anno. Inoltre il 67% ha sottolineato che i budget per riunioni ed eventi aziendali risultano in aumento.

La ricerca evidenzia poi una crescita anche nel numero e di tutte le tipologie di evento, con il 42% degli intervistati che prevede un aumento di riunioni aziendali e il 38% dei viaggi incentive. In forte crescita anche i lanci di prodotto, meeting e riunioni al vertice di figure senior. Altro elemento di buon auspicio per tutti gli organizer è la netta prevalenza degli eventi in presenza: il 59% contro il 20% degli eventi ibridi e il 21% di quelli in versione totalmente virtuale.

Rilevato poi un “sentiment positivo” tra gli addetti ai lavori, riscontrato dal rilievo che il 70% degli event planner non è intenzionato a cambiare professione. Un dato di grande valore se si tiene conto che proprio durante la pandemia era stato lanciato l’allarme di una fuga delle professionalità dal comparto congressuale che figurava tra i settori più devastati dall’emergenza Covid.

Infine, tra le sfide future che attendono il settore, gli intervistati hanno stilato una vera e propria classifica di priorità dove al primo posto spicca la identificazione di fornitori certificati (39%), a seguire la definizione del budget (35%), poi la misurazione dell’impatto e del calcolo dell’anidride carbonica post-evento (32%), la ricerca di location che richiedono spostamenti minimi (28%). Istanze in buona parte all’insegna della sostenibilità che è diventato un must anche per questo settore turistico.