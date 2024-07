Slot Ita-Lufthansa, in pole c’è easyJet. E spunta ipotesi Neos

Per le rotte dismesse da Ita Airways e Lufthansa su Milano Linate e Roma, la compagnia aerea low fare easyJet sembra essere in pole position per rilevarle e aprire a Fiumicino un proprio centro operativo: sono le indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera che dà per quasi certa l’assegnazione degli slot di Linate al vettore britannico.

Quella della riassegnazione degli slot dismessi era parte integrante delle condizioni poste dalla Commissione Ue per il via libera al “matrimonio” Ita-Lufthansa, che dovevano rilasciare 15 slot (un totale di 30 voli giornalieri) per ridimensionare la loro posizione, altrimenti dominante, su gran parte delle rotte strategiche intra-europee verso Germania, Svizzera, Austria e Belgio. In lizza per rilevare questi slot figurava Volotea, ma sembra che easyjet sia la compagnia più papabile con le maggiori garanzie di connettività aeree all’interno dell’Europa.

Sempre secondo le indiscrezioni riportate dal Corsera, Ita e Lufthansa, nel maggio scorso, avrebbero sottoscritto due protocolli d’intesa «non vincolanti» con i due vettori individuati come possibili candidati a fare concorrenza.

Inoltre, sembra che ci sia stata una terza candidatura presentata dalla compagnia italiana Neos (del Gruppo Alpitour) che avrebbe comunicato alla Commissione europea la sua disponibilità a entrare nelle rotte di breve raggio, ma non c’è alcuna conferma di questa voce, anche perché ad oggi non ci sarebbe nessuna trattativa in atto di Neos con Ita e Lufthansa.