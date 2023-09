Slow trekking, itinerari green per 101 comuni e borghi italiani

Percorsi tattili in braille all’interno di parchi riqualificati, itinerari enogastronomici e sotto le stelle, guide “virtuali” per conoscere spazi solitamente inaccessibili e al di fuori dei circuiti del turismo di massa. Compie 20 anni la Giornata nazionale del trekking urbano, manifestazione ideata dal Comune di Siena, in collaborazione con l’Associazione nazionale guide turistiche, che quest’anno si svolge nel segno della sostenibilità.

Decine gli appuntamenti in programma in grado di connettere simbolicamente 101 comuni e borghi della penisola in un ideale itinerario green lungo centinaia di km: da nord a sud, da est a ovest, attraverso grandi città e piccoli centri ricchi di storia, fascino e cultura. L’iniziativa sarà presentata nel dettaglio a Roma il prossimo 3 ottobre presso la sede dell’Anci e il titolo scelto per questa edizione è “Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli”, che vedrà ogni città proporre percorsi insoliti per far conoscere storie antiche e moderne, attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni: ambientale, economica e sociale.

Gli itinerari, della lunghezza media inferiore ai 10 km e facilmente accessibili da tutti, toccheranno monumenti storici, punti panoramici, botteghe artigiane, osterie di cucina tipica, luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più autentici della vita locale. Tra i borghi coinvolti, Amelia, Pavia, Ragusa, Vittorio Veneto, Tempio Pausania, Boario, Orsara di Puglia, L’Aquila, Trento, Volterra e tanti altri.