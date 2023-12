Small Luxury Hotels of the World: entra il glamping con Under Canvas

Il glamping entra prestigiosa collezione di Small Luxury Hotels of the World, 540 hotel di lusso selezionati accuratamente in oltre 90 Paesi. Under Canvas, prestigioso player americano del settore dei campeggi di lusso, che combina le comodità di casa con la bellezza e gli straordinari elementi della natura, è il primo player di riferimento dell’ospitalità all’aria aperta da avviare una collaborazione con il brand attraverso le sue nove strutture tendate e il suo resort Ulum, a Moab (Utah).

Kenan Simmons, senior vice president Americas di Small Luxury Hotels of the World, sottolinea: «Siamo entusiasti di accogliere Under Canvas e Ulum, il resort all’aria aperta, nel nostro portafoglio in continua espansione. I nostri ospiti sono sempre alla ricerca di nuove esperienze a stretto contatto con la natura senza dover rinunciare ai comfort di un’ospitalità di lusso; siamo certi che questa nuova proposta di glamping supererà le loro aspettative».

Le tende di lusso di Under Canvas, ispirate al mood safari, dispongono di letti king-size, biancheria di altissimo pregio, terrazze e bagni privati. Alcune permettono di ammirare le stelle grazie a una finestra panoramica che sovrasta il letto matrimoniale. I glamping sono tutti situati vicino a parchi nazionali, o a luoghi di incredibile bellezza naturale, e permettono agi ospiti di fare numerose attività sportive e ludiche. Il resort Ulum offre una serie di attività accessibili a tutti gli ospiti che spaziano da programmi di musica dal vivo, yoga e per gli amanti dello sport e dell’avventura, si organizzano passeggiate a cavallo, canyoning, escursioni guidate nei parchi nazionali, e molto altro ancora.

«Come primo brand di riferimento per l’ospitalità all’aria aperta negli Stati Uniti, l’inclusione delle proprietà di Under Canvas e Ulum al portafoglio di Small Luxury Hotels of the World è una scelta naturale, che ci eleva ulteriormente come leader nel settore glamping. Questa partnership amplia la nostra rete globale ed offre ai viaggiatori più esigenti un accesso privilegiato a destinazioni iconiche open air», commenta Libbie Rice, chief commercial officer di Under Canvas.