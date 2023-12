Smart working negli alberghi Starhotels grazie all’accordo con Urbnx

Anche nel nostro Paese ormai lo smart working non è più un’eccezione, ma la scelta di molte aziende. Oggi sono 3,585 milioni i lavoratori in remoto, con una leggera crescita rispetto 2022, ma con ben il 541% in più rispetto al pre Covid. La novità dell’ultimo periodo è che il 44% dichiara di aver già lavorato occasionalmente da spazi diversi da casa propria.

La tendenza al lavoro in smart working in ambienti diversi dalla propria abitazione sta incoraggiando sempre più gli hotel a dedicare spazi e offerte specifiche a questi nuovi lavoratori.

Ed è quello che ha spinto il Gruppo Starhotels ad aderire alla piattaforma Urbnx, marketplace digitale che riunisce insolite location dove poter fare smart working. Cinque strutture del Gruppo, situate in diverse città italiane quali Milano, Genova, Torino e Roma, saranno d’ora in poi prenotabili – attraverso il sito di Urbnx o l’app – per alcune ore da chi vorrà lavorare da remoto nel confort di un albergo.

Il servizio è aperto a tutti e gli spazi messi a disposizione degli smart worker sono diversi e dotati di tutto il necessario per poter lavorare al meglio, oltre ovviamente alla possibilità per loro di usufruire degli spazi comuni dell’hotel come bar e ristorante.

Questa collaborazione, oltre a interessare i clienti leisure e business, apre le porte a una clientela diversa e variegata di lavoratori da remoto, dinamici e flessibili, alla ricerca di luoghi di ricevimento organizzati e belli nel centro delle città.

Giovanni Peracin, ceo e founder di Urbnx, dichiara: «Questo nuovo onboarding segna la crescita della piattaforma con una partnership importante e nuove postazioni in luoghi strategici per chi vive, lavora e soggiorna nelle città di Milano, Torino, Genova e Roma. L’hôtellerie si conferma un settore strategico per noi e, con le sue caratteristiche, risponde perfettamente ai nuovi stili di vita e di lavoro degli utenti. Nuovi stili a cui offriamo oggi 90 indirizzi disponibili in tutta Italia, di grande personalità e di qualità elevata».

Antonio Ducceschi, cco del Gruppo Starhotels aggiunge: «Siamo attenti ai mutevoli bisogni dei viaggiatori e sempre alla ricerca di soluzioni innovative che diano risposte efficaci ai nuovi stili di vita e di lavoro. Riteniamo che Urbnx abbia saputo cogliere appieno queste nuove esigenze con una proposta intelligente, pratica e immediata, perfettamente in linea con la filosofia di Starhotels che punta ad agevolare sempre di più l’esperienza dei nostri ospiti».

Le cinque strutture appartenenti al Gruppo, situate in alcune delle zone più belle e centrali di diversi capoluoghi italiani, sono: Starhotels President, Genova; Starhotels Business Palace, Milano, Starhotels E.c.ho, Milano; Starhotels Majestic, Torino e Starhotels Metropole, Roma.