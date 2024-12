Sncf, arriva il dg Caroline Chabrol: guiderà lo sbarco in Italia

Che Natale italiano sia: Presepi, luci e mercatini Con l’arrivo dell’Immacolata dell’8 dicembre si può dare ufficialmente il via alla stagione delle feste: le luci e gli alberi di Natale sono ormai apparsi ovunque e sono numerose le... The post Che Natale italiano sia: Presepi, luci e mercatini first appeared on ViaggiOff.

Ras al Khaimah open air: è il momento giusto per visitare l'Emirato della natura Gli Emirati a tutta natura si possono vivere a Ras Al Khaimah, destinazione a 45 minuti d'auto dall'aeroporto di Dubai, dove sta per iniziare la stagione migliore per vivere esperienze...

Sul tetto di Rotterdam apre il ristorante di lusso ispirato da Edgar Allan Poe Cenare o bere un drink a un passo dal cielo: l'immagine è suggestiva, ed è l'esperienza che promette la nuova location lifestyle che sta per aprire a Rotterdam. Dal 19...