Sncf prosegue il servizio sostitutivo in bus dall’Italia alla Francia

Confermata la prosecuzione del servizio sostitutivo in bus di Sncf Voyageurs tra Milano, Torino e Parigi; il collegamento avviato dal 10 gennaio 2024 riduce di almeno 1 ora la percorrenza media grazie alla tratta in bus tra Modane e Saint Jean de Maurienne per il periodo dal 6 luglio al 25 agosto, che consente di superare il segmento ferroviario chiuso a causa della frana dell’agosto 2023.

Con questa prosecuzione Sncf Voyageurs, player ferroviario su alta velocità, continuerà a consentire ai passeggeri di viaggiare da Milano, Torino verso Parigi con l’Alta Velocità. Il ripristino parziale del collegamento tra l’Italia e la Francia è reso possibile grazie alla creazione di un servizio sostitutivo Tgv Inoui/Bus/Tgv Inoui.

Per il periodo estivo, dal 6 luglio al 25 agosto, il collegamento in bus verrà effettuato tra Modane e Saint-Jean de Maurienne e non da Oulx, permettendo così ai viaggiatori di ridurre i tempi di percorrenza del tragitto di un’ora. Questo cambiamento è reso possibile grazie all’utilizzo del tunnel Moncenisio, che è invece chiuso per lavori in altri periodi di circolazione. Il trasbordo da Oulx verrà ripristinato dopo l’estate.

«Ci siamo impegnati a garantire il collegamento tra Italia e Francia – ha sottolineato Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia – E continuiamo a farlo con convinzione, sperando che i nostri clienti possano a breve riprendere l’esperienza del nostro servizio completo. E ciò dimostra l’impegno costante del Gruppo Sncf per offrire un servizio soddisfacente da un punto di vista di sicurezza, di efficienza, e di comfort. Siamo consapevoli del fatto che questo servizio è fondamentale non solo per i viaggiatori, ma anche per le economie locali, poiché favorisce il turismo, facilita gli scambi culturali e commerciali tra l’Italia e la Francia».