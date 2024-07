Soges acquisisce l’Hotel Borgo di Cortefreda nel Chianti

Un’altra acquisizione per Soges Group Spa, pmi attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio operante attraverso il marchio proprio Place of Charme (“PoC”), che di recente si è quotata in Borsa.

Dopo la firma del nuovo contratto di affitto della struttura Art Hotel Atelier di Firenze, e all’acquisizione dell’azienda alberghiera Park Hotel Chianti, che aveva già in gestione, il 17 luglio c’è stato il closing dell’operazione di acquisizione della struttura alberghiera “Hotel Borgo di Cortefreda” mediante l’acquisto da parte di Soges dell’immobile in cui la struttura alberghiera insiste di proprietà dell’Immobiliare Chiostrini di Naldini Raffaello & C. S.a.s e del relativo ramo di azienda alberghiera di titolarità di Ville del Chianti S.r.l. (“Ville del Chianti”) esercitato in tale struttura e già gestito in affitto dalla Società (il “Ramo d’Azienda Cortefreda”).

L’Hotel Borgo di Cortefreda è un albergo 4 stelle immerso tra le colline del Chianti, situato a Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze. Dispone di 55 camere e nella struttura sono presenti, tra gli altri, il servizio ristorante, bar, sale meeting per congressi ed eventi, piscina e Spa. L’hotel era già in gestione da parte di Soges in virtù del contratto di affitto del Ramo d’Azienda Cortefreda sottoscritto con Ville del Chianti.

«Con il closing si è finalmente conclusa l’operazione avviata nel corso del 2021 e inserita nel piano di sviluppo del Gruppo – ha commentato Paolo Galardi, fondatore e presidente di Soges Group Spa – Proseguono così, in linea con la strategia e la tempistica delineata in sede di Ipo, le operazioni di acquisizione della società, che rafforzano la nostra posizione nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale sotto l’egida del brand “Place of Charme”. L’acquisizione dell’Hotel Borgo di Cortefreda, che costituisce anche l’unica operazione di real estate del Gruppo, rappresenta un’importante passo per Soges, che ci consente di consolidare la nostra presenza in una delle aree più affascinanti della Toscana e di offrire ai nostri clienti un’esperienza unica e di qualità superiore, confermando il nostro impegno nel perseguire una crescita sostenibile e di valore».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Soges