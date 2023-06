Sondrio, e ora il della Posta diventa un hotel Handwritten

Accor rafforza la propria presenza in Italia con la firma di un nuovo contratto di franchising con Ppn Hospitality, a seguito del quale il Grand Hotel della Posta di Sondrio entrerà a far parte del brand Handwritten Collection dal prossimo aprile 2024.

Il Grand Hotel della Posta è un edificio storico che sorge nel centro di Sondrio, tra le Alpi e il Lago di Como, nel cuore della Valtellina e incarna perfettamente lo stile da collezione del marchio Handwritten Collection. Dopo alcuni lavori, la struttura offrirà ai propri ospiti 38 camere, il rinomato 1862 Ristorante della Posta, il Felix Cafè, 7 sale riunioni, Spa e Fitness center.

«Il Grand Hotel della Posta è un punto di riferimento per l’ospitalità in Valtellina. Siamo certi che l’ingresso nella Handwritten Collection, in quanto parte di un portafoglio personalizzato di Accor, leader mondiale nel settore dell’ospitalità, darà all’albergo e alla destinazione la visibilità e la valorizzazione che meritano, attirando turisti italiani e internazionali grazie all’eccellente posizione e alla personalità unica», dichiara Filippo Cavandoli, ceo e founder Ppn Hospitality.