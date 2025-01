Sostenibilità, Flixbus introduce il biogas in Italia

Flixbus lancia le prime linee a Lng, ovvero a gas naturale liquefatto, in Italia. Con quattro Irizar i6s equipaggiati con i nuovi motori Lng Scania che collegheranno oltre 30 città italiane da nord a sud per conto, Flixbus si pone l’obiettivo di ridurre in maniera significativa le emissioni di CO 2 ampliando progressivamente la quota di Bio-Lng nella miscela di carburante utilizzata, con la possibilità di ridurre, in futuro, l’impronta carbonica delle operazioni fino al 90% in caso di bus interamente alimentati con il gas naturale.

«Vogliamo dare a chiunque la possibilità di spostarsi in modo sostenibile, garantendo un servizio efficiente sul territorio e incoraggiando le persone ad abbracciare un nuovo approccio al viaggio, basato sul trasporto collettivo. L’incontro fra la nostra rete capillare e le competenze tecnologiche all’avanguardia di Irizar e Scania ci aiuterà a perseguire questo obiettivo in modo ancora più efficace. Allo stesso tempo, auspichiamo che le istituzioni supportino questo viaggio verso la transizione ecologica, con incentivi per il rinnovo delle flotte in ottica sostenibile e per la creazione e lo sviluppo di un’adeguata rete diapprovvigionamento», dichiara Cesare Neglia, managing director di FlixBus Italia.

La trasformazione della flotta FlixBus è una leva fondamentale nel percorso del Gruppo Flix verso l’obiettivo di net zero entro il 2040 in Europa ed entro il 2050 a livello globale. Come Scania, Flix misura i propri progressi per la riduzione delle emissioni climalteranti secondo standard scientificamente accreditati, attraverso l’iniziativa Science Based Targets. Unitamente al raggiungimento di obiettivi ambiziosi in termini di sostenibilità, l’azienda punta a offrire soluzioni di viaggio all’avanguardia per sicurezza e tecnologia.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Flixbus