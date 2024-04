Sostenibilità, Mangia: «Come abbiamo ottenuto il rating Esg»

«Siamo orgogliosi del riconoscimento come Gif Responsible Organization e riteniamo che l’adozione di politiche Esg sia fondamentale non solo per il successo aziendale, ma anche per il nostro impegno verso la società e l’ambiente». Così Marcello Mangia, ceo e presidente di Mangia’s, ha commentato l’impegno del suo gruppo nel percorso di sostenibilità che l’ha condotto all’ottenimento del rating Esg (Environmental, Social, Governance).

Il riconoscimento è stato al centro di un panel sul turismo sostenibile nelle giornate del Made in Italy all’interno delle quali si è svolto il secondo Forum Esg 2030 presso Unioncamere, organizzato da Diligentia Ets in collaborazione con Unioncamere.

Nel corso della seconda giornata di lavori del convegno si è tenuto il workshop sul tema “Il turismo sostenibile” aperto dalla presentazione dell’esperienza di Marcello Mangia e del gruppo che presiede.

Un percorso avviato nel post pandemia che ha visto l’azienda rinnovare tutti i suoi processi, come racconta il presidente a Unioncamere. «La sostenibilità è nel dna della nostra azienda non solo per quel che riguarda l’ambiente, ma anche altri aspetti come la governance e le risorse umane».

Con 14 strutture tra Sicilia e Sardegna (il primo city hotel è entrato recentemente nel gruppo), Mangia’s ha creato un brand italiano riconoscibile nel mondo da leader di settore come Marriott e Hilton «aggiungendo al marchio il valore del Made in Italy e della sostenibilità, in primis per le persone che lavorano con noi».

L’incremento di fatturato del 40% nel 2023 ha portato l’azienda a raggiungere il miglior risultato di sempre, impegnandosi anche nell’obiettivo del rating Esg.

A margine dell’incontro il presidente ci ha spiegato nel dettaglio il suo concetto di impresa: «Per prima cosa bisogna comprendere quanto sia concreta la necessità per un’azienda di essere sostenibile, non solo per l’ambiente, fattore che darei per scontato, ma per la sua stessa capacità di sostenersi nel tempo attraverso delle pratiche definite, che lo stesso programma Esg 2030 ci indica».

Ottenere una certificazione per queste pratiche, secondo Mangia, contribuisce a creare un’azienda sostenibile, ovvero un’azienda che abbia nel suo dna l’attenzione alla persona, alla governance e all’ambiente.

«Un’impresa deve operare a 360 gradi in modo sostenibile: deve avere un ruolo completo nella società, essere vicina al territorio, aiutarlo nello sviluppo, essere vicina alle persone, e non solo ai clienti, ma ai lavoratori, perché oggi sono le aziende che dipendono dal mondo del lavoro, non il contrario».

Facciamo osservare al presidente di Mangia’s le possibili difficoltà ambientali riscontrabili in Sicilia con il problema della crisi idrica che recentemente si sta riaffacciando nella Regione, minacciando il turismo per la prossima estate. «Non mi piace puntare il dito, lamentarmi, prima guardo a quello che posso fare io e poi collaboro con le istituzioni locali. È vero – prosegue – che la crisi è resa ancora più acuta dal fatto che nel tempo non ci sono stati investimenti negli acquedotti, però è il momento, per le aziende, di pensare a produrre l’acqua, fare degli investimenti per questa risorsa, per divenire autonomi nel tempo». L’acqua è imprescindibile dalla gestione alberghiera «perché noi ne consumiamo tanta e non possiamo sperare che piova o che non perda l’acquedotto; rientra anche questo problema nelle necessità di analisi di impresa per trovare le giuste soluzioni».

Attraverso le buone pratiche, secondo il presidente, non solo si migliora l’impatto ambientale degli alberghi, ma si garantisce anche un ambiente di lavoro equo e trasparente, «incrementando il valore per i nostri stakeholder e contribuendo in maniera positiva alle comunità in cui operiamo».

L’esperienza, infatti, evidenzierà anche la valenza del rating Esg per diverse categorie di stakeholder – banche, investitori, buyers e clienti – e il valore aggiunto che un percorso di sostenibilità genera per l’impresa che lo ha portato a compimento fino all’ottenimento del rating.