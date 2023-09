Sostenibilità, ora Gattinoni fa quadrato con i partner

“La sostenibilità è un’opportunità”: è stato il fulcro – nonché il titolo – dell’evento organizzato dal Gruppo Gattinoni con Forbes martedì a Milano, nell’hub di via Statuto. Un dibattito sulla “importanza per le aziende di attuare politiche sostenibili” e sul loro “impatto su ambiente, consumatori e dipendenti” moderato dal giornalista Massimiliano Carrà e realizzato in collaborazione con Air Europa, Frecciarossa e Nexi.

Un confronto interessante e costruttivo, uno scambio di esperienze e di punti di vista, che ha visto in prima linea Isabella Maggi, marketing & communication director di Gattinoni, e alcuni partner del Gruppo, tra cui: Fabio Pressi, presidente e amministratore delegato di A2A E-Mobility, Cristina Lazzaroni, coordinator sustainability Gruppo Air-France Klm per i mercati East Mediterranean, Roberto Marelli, development director Kilometro Rosso, Sheyla Biasini, head of sales Up2You, e Maria Paola De Rosa, dirigente vendita trade & charter Av Trenitalia.

Proprio Gattinoni Group ha iniziato un importante percorso verso la sostenibilità aziendale e verso la compensazione della Co2 emessa in occasione degli eventi che organizza. A un anno dall’inizio, ha raggiunto la carbon neutrality per le emissioni generate all’interno del perimetro dell’azienda da fonti che sono sotto il suo diretto controllo e per le emissioni indirette derivanti da elettricità, calore e vapore acquistati e consumati dall’azienda. Questo significa che le 32 sedi di proprietà del Gruppo, dalle principali di Milano, Torino e Lecco fino alle agenzie di proprietà, sono certificate carbon neutral, in conformità al Ghg Protocol.

Il progetto di sostenibilità è stato possibile grazie anche alla partnership con Up2You, startup e azienda B Corp fra le uniche tre in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit Vcs (Verified Carbon Standard) attraverso progetti certificati internazionalmente e basati sulla blockchain. Sheyla Biasini, head of sales della compagnia, durante il suo intervento, ha illustrato la mission dell’azienda, soffermandosi sulla collaborazione con Gattinoni. Anche questo evento per esempio, è stata carbon neutral: le emissioni di Co2 sono state calcolate e certificate da Up2You e compensate attraverso il sostegno a progetti green certificati.

Il gruppo Gattinoni ha aderito anche al programma Corporate Saf di Air-France Klm. E proprio con Cristina Lazzaroni, coordinator sustainability del Gruppo franco-olandese per i mercati East Mediterranean, è stato affrontato il tema del carburante sostenibile per l’aviazione (Saf), che l’azienda utilizza nei suoi aerei ormai dal 2011. Il suo utilizzo comporta una diminuzione del 75% delle emissioni totali di Co₂ del ciclo di vita rispetto al cherosene fossile, ma il costo è molto alto. Da qui l’importanza di sinergie e partnership con altre aziende che condividono gli stessi valori.

Il dibattito è proseguito con l’interessante intervento di Maria Paola De Rosa di Trenitalia che ha sottolineato l’importanza della sostenibilità in viaggio con l’impiego dei treni. In particolare, ha ricordato la certificazione di impatto ambientale (Epd) ottenuta dal Frecciarossa 1000 realizzato con materiali rinnovabili per il 95% e riciclabili per l’85%. Si è parlato inoltre di tecnologia e mobilità elettrica con Fabio Pressi, presidente e ad A2A E-Mobility, e di ricerca e innovazione con Roberto Marelli, development director Kilometro Rosso, innovation district e polo privato dell’innovazione leader in Europa.

«Il nostro Gruppo vuole fare la sua piccola parte nel mondo per garantire un futuro migliore al pianeta e alle persone che lo abitano – ha sottolineato Isabella Maggi, marketing & communication director Gruppo Gattinoni – Se tutti iniziamo a fare dei passi possiamo ottenere qualche risultato tangibile. Proprio per questo abbiamo intrapreso questo percorso sia nelle nostre aree di business, ovvero viaggi sostenibili, trasferte aziendali, eventi, sia allargando a collaboratori e sedi il nostro obiettivo, affinché sia condiviso e diventi un valore aziendale nel quale credere fortemente».

Alla domanda di Massimiliano Carrà “Come sarà in una parola il futuro sostenibile?” ogni relatore ha dato la propria visione: responsabile, silenzioso, pulito, coraggioso, condiviso e colorato.