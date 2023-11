Sostenibilità, primo volo Emirates con il 40% di Saf

Con volo EK 412 diretto a Sydney del 24 ottobre, Emirates ha dato l’avvio all’utilizzo del Saf, il carburante sostenibile per l’aviazione, in una speciale miscela fornita ad hoc da Shell Aviation composta per il 40% da Saf puro e per il 60% da carburante Jet A-1 convenzionale in modo da poter essere usato senza problemi nell’attuale infrastruttura di rifornimento aeroportuale e nei motori dell’intera flotta Emirates senza alcun bisogno di modifiche.

Tim Clark, presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: «Stiamo portando avanti misure proattive per consentire un volo più sostenibile ora e in futuro, e l’aver alimentato con Saf i voli dal nostro hub di Dubai è solo uno dei passi che abbiamo intrapreso per ridurre le emissioni e aiutare concretamente i nostri clienti a minimizzare la loro impronta di carbonio. La strada da percorrere è ancora lunga e ci auguriamo che la nostra partnership con Shell Aviation ispiri altri produttori a colmare le lacune di approvvigionamento e a rendere il Saf presto disponibile nei principali hub come Dubai, oltre che in altri punti della nostra rete».

Emirates, che ha iniziato a utilizzare il Saf per la prima volta nel 2017, da tempo lavora per ridurre le emissioni, consumare responsabilmente e preservare la fauna selvatica e gli habitat. La compagnia si adopera per sostenere l’uso di carburante con miscele più elevate di saf per arrivare a una futura certificazione del Saf 100%, attualmente non ancora approvata per un uso commerciale. Con Shell, Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding che permetterà ai due colossi di collaborare intorno al tema dei viaggi sostenibili e delle esperienze di viaggio guidate dalla tecnologia, offrendo prodotti personalizzati adatti ai viaggiatori corporate attraverso nuove tecnologie, tra cui le new distribution capabilities (ndc).

La compagnia aerea ha inoltre stanziato un fondo di 200 milioni di dollari incentrato sulle soluzioni per la riduzione dell’impatto dei combustibili fossili nell’aviazione commerciale. Nei prossimi tre anni, Emirates identificherà partnership con organizzazioni leader che lavorano su soluzioni nel campo dei carburanti avanzati e delle tecnologie energetiche.

Emirates ha inoltre monitorato i vantaggi dell’uso del saf durate la consegna, l’utilizzo e i relativi benefici ambientali attraverso Avelia, la soluzione di Shell Aviation basata su tecnologia blockchain per le prenotazioni e le richieste di rimborso.

Jan Toschka, presidente di Shell Aviation, ha sottolineato: «Emirates e Shell hanno una lunga storia di collaborazione e siamo entusiasti di continuare questo viaggio insieme per consentire l’utilizzo del Saf negli Emirati Arabi Uniti. Questa prima fornitura di Saf a Emirates a Dubai è un esempio di ciò che si può ottenere quando diverse parti della catena del valore dell’aviazione si uniscono. Ci auguriamo che quanto realizzato ispiri ulteriori progressi nell’adozione del Saf in tutto il settore dell’aviazione negli Emirati Arabi Uniti e nella regione in generale».