Southwest Airlines: Elliott chiede un cambio di management

Con una lettera fin troppo esplicita al consiglio di amministrazione della compagnia aerea Southwest Airlines – riportata dalla testata trade Travel Weeekly – i portavoce di Elliott, uno dei più grandi Fondi di investimento al mondo e azionista del vettore con partecipazione dell’11%, hanno chiesto esplicitamente un cambio del management.

“Dopo 18 mesi di intensa ricerca – si legge nella lettera al cda del vettore – siamo convinti che Southwest abbia un’opportunità di rilancio tra le più avvincenti delle compagnie aeree degli ultimi due decenni. Il significativo investimento che abbiamo effettuato riflette la nostra convinzione che, con la giusta leadership, Southwest possa riconquistare il suo status di compagnia aerea leader del settore“.

Secondo il prestigioso Wall Street Journal, Elliott ha la reputazione di imporre sempre grandi cambiamenti alle aziende in cui prende posizione, compresi i cambiamenti di gestione. Come è già accaduto in Nrg Energy, nella Goodyear e nella società di infrastrutture per le comunicazioni Crown Castle dove, infatti, sono stati puntualmente sostituiti gli amministratori delegati.

Il cambio di timonieri viene suggerito evidenziando che “Southwest, nel recente passato, è stato un vettore innovatore, ma ora sta regredendo a causa di un team di gestione che non è riuscito ad evolversi. Rispetto ad altri competitor che hanno apportato significative modifiche ai loro modelli commerciali, Southwest – prosegue la lettera – non si è allontanata da certe sue strategie come la gratuità nel trasporto bagagli, e senza effettuare assegnazione di posti a pagamento. Di conseguenza i margini di guadagno dell’aerolinea dagli alti livelli di sei anni fa sono scesi al più basso indice rispetto alle competitor Delta, American e United. E anche il valore delle sue azioni si è dimezzato rispetto ai livelli pre pandemia”.

Inoltre, nella lettera dei rappresentanti di Elliott viene anche ricordato che ben quattro sui sei dirigenti senior della compagnia a aerea siedono nel cda da oltre 20 anni e solo un componente può vantare una esperienza in un’altra aerolinea. Inoltre il consiglio non ha membri con esperienza esterna alle compagnie aeree. Pertanto, si rende necessario un radicale cambiamento per dare a Southwest quell’indispensabile stimolo al rinnovamento di alcune strategie commerciali, compresa la riconfigurazione a bordo dei suoi aerei, per tornare a essere competitiva e fortemente remunerativa per tutti gli azionisti.