Space Hotels in fiera con il neo presidente Marzot

Space Hotels torna in Bit a Milano, Pad. 9 – Stand M31, guidato dal nuovo presidente Piero Marzot. Il Gruppo, che riunisce albergatori e alberghi indipendenti, è una realtàno profit unica nel panorama dell’ospitalità italiana che reinveste integralmente gli utili per offrire servizi, strumenti e opportunità concrete a beneficio diretto degli hotel affiliati.

A confermare la validità di questa filosofia sono i dati economici che evidenziano una crescita equilibrata e diffusa. L’andamento del 2025 rispetto al 2024 registra un incremento dei ricavi del 13,36% e delle roomnights del 16,05%, a fronte di un lieve calo del ricavo medio (-2,32%), coerente con una strategia orientata ai volumi e alla destagionalizzazione.

Ottimi i risultati dei canali di vendita: fatturato gds +18,42%, a conferma della forte fiducia del mercato corporate e delle agenzie e fatturato voice: +2,45%, una crescita contenuta ma significativa, che sottolinea il valore del rapporto umano e del contatto diretto con clienti e partner

In forte espansione il segmento gruppi, con una crescita rilevante sia nel business (+42,73%) sia nel leisure (+47,20%): uno degli obiettivi strategici per il 2026 sarà l’ulteriore sviluppo della produzione Mice.

La produzione conferma una performance eccellente su tutte le città italiane, con l’Italia che continua a crescere in modo deciso (+14,90%). A livello internazionale si registra una lieve flessione degli Usa (- 4,61%), compensata però dalla crescita del Canada e dei principali mercati europei, ad eccezione della Spagna.